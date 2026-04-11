Kariyerinde Beşiktaş'a karşı hiç yenilmediğini söyledi 4 yiyince "Ama Orkun var" dedi

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş maçından önce iddialı açıklamalarda bulunmuştu.

Uğurlu, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı hiç mağlubiyet almadığını belirterek şöyle konuşmuştu:

Beşiktaş evinde Antalyaspor'u 4 golle geçti

"Beşiktaş maçlarında özellikle deplasmanlarda iyi sonuçlar aldım. Beşiktaş tabii büyük bir camia. İyi oyunculara sahipler ve son haftalarda iyi oynuyorlar. Çok daha dengeli ve takım halinde oynayan bir takım. Aldığı puanlar da ortada. Çok zor bir maç olacak bizim adımıza. Beşiktaş maçı çok zor ama biz hangi deplasman olursa olsun galibiyet için gidiyoruz. Bu hafta da galibiyet için gideceğiz. Umarım istediğimiz oyunu ortaya koyup oradan 3 puanla ayrılırız. Teknik direktörlük kariyerimde büyük takımlara karşı iyi bir istatistiğe sahibim ama bu bireysel konsantrasyonla olacak bir şey değil. Burada doğru analiz, doğru oyun planı ve oyuncuların o kurguyu uygulamasıyla alakalı. Bunu büyük maçlarda çok fazla ortaya koyduk. Beşiktaş maçında alacağımız 3 puan bizi ciddi anlamda ligde tutacaktır."

4-2 YENİLİNCE ORKUN'A BAĞLADI

Sami Uğurlu, takımı Beşiktaş'a 4-2 yenilince de şu ifadeleri kullandı:

"Orkun büyük oynadı, çok iyi oynadı. Aldığı her topta ve savunma arkasına yaptığı koşularda etkili oldu. Beşiktaş'ın savunma zaaflarını kullanmak istedik ve 2 gol bulduk. Bu deplasmanda 2 gol buluyorsan puan alman gerekiyor. Beşiktaş baştan sona galibiyeti hak eden taraftı. Üretken oyuncuları çok fazla olan bir takım. Çok fazla hata yaptığınızda rakip de bundan faydalandı. Geldiğimizde devre arasında transfer de yapılmadı. Genelde iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Mücadele gücü yüksek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Az hata yapmamız gerekiyor. 2-3 kötü oynayan oyuncuyu kaldıracak durumda değiliz. Çok zor bir deplasmandı. Puan almaya geldik ama bazen böyle maçlarda kaliteniz yetmiyor. 5 maçımız var. Düşme hattında puanlar birbirine çok yakın. Bu maçların 3'ünü kendi sahamızda oynayacak olmamız bir avantaj. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri Beşiktaş. Taraftar desteği inanılmaz. Orkun gibi ekstra bir oyuncuları var. Devre arasındaki transferleri de bu ligin kaliteli oyuncularından bazıları."