Beşiktaş evinde Antalyaspor'u 4 golle geçti

Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş sahadan 4-2'lik üstünlükle ayrılmayı başardı.

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 4’te Orkun Kökçü, 9’da Jota Silva, 33 ve 59’da ise Oh Hyeon-Gyu kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 21’de Sander van de Streek ve 47’de Ballet’ten geldi.

fgbs.jpg

CENGİZ ÜNDER ISLIKLANDI

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Cengiz Ünder, 77. dakikada oyundan çıktı. Ünder oyundan çıktığı sırada taraftarlarca ıslıklandı.

EMİRHAN TOPÇU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Emirhan Topçu mücadelenin 85. dakikasında sarı kart gördü. Topçu gelecek hafta oynanacak olan Samsunspor maçında cezalı duruma düştü.

DERBİ SONRASI MORALLER YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte 55 puana ulaşan Beşiktaş, 4. sırada yer aldı. 28 puandaki Antalyaspor ise 13. sırada kaldı. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında alınan derbi mağlubiyetinin ardından moralleri yükseltti.

DETAYLAR

  • Stat: Tüpraş
  • Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Murat Altan
  • Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Olaitan, Cengiz Ünder, Jota Silva, Oh
  • Hesap.com Antalyaspor: Julian, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 37 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Giannetti, Dzhikiya (Dk. 37 Doğukan Sinik), Paal, Safuri, Ceesay, Saric, Van de Streek,

