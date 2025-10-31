İrfan Can Kahveci'ye Sadettin Saran müjdesi

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'ye Sadettin Saran'dan iyi haber geldi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın İrfan Can Kahveci ile yaptığı görüşme sonrası, oyuncunun Beşiktaş derbisinden sonra kadroya geri dönme ihtimali gündeme geldi. Fiziksel durumu iyi olan Kahveci, topla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan isimlerden biri olan İrfan Can Kahveci, yeniden takıma katılabilir. Başkan Sadettin Saran, milli oyuncuyla kısa süre önce özel bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından, Beşiktaş derbisinden sonra Kahveci’nin kadroya geri dönme ihtimali doğdu.

SARAN DEVREYE GİRDİ

Başkan Saran’ın Kahveci ile yaptığı görüşme, kulüp içindeki disiplin sürecinde yeni bir sayfa açılabileceğini gösteriyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco ile de bu konuda fikir alışverişi yapıldığı bildirildi.

Fiziksel olarak iyi durumda olan İrfan Can, bireysel ve topla çalışmalara başladı.

Kadro dışı kalmadan önce bu sezon 12 maçta forma giydi.

Disiplin süreci nedeniyle yaklaşık 20 gündür altyapı takımıyla çalışıyordu.

Fenerbahçe’nin Beşiktaş ile oynayacağı derbi sonrası, teknik heyet ve yönetim oyuncunun durumunu yeniden değerlendirecek.

