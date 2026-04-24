İkinciliği kaptıran Amedspor'a bir kötü haber de PFDK'dan geldi

Diyarbakır ekibi Amedspor, 1. Lig’de oynadığı son 3 maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak ikinci sıradaki yerini Esenler Erokspor’a kaptırdı.

Amedspor’a bir kötü haber de PFDK’dan geldi.

2 MAÇ MEN CEZASI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bandırmaspor maçında kırmızı kart gören futbolcu Murat Uçar’a 2 maç men cezası verdi.

1. Lig’de 2 maçı kalan Amedspor’da Murat Uçar, kalan maçlarda görev yapamayacak.

TFF’den yapılan açıklamada, ‘’AMED SPORTİF FAALİYETLER sporcusu MEHMET MURAT UÇAR’ın, 19.04.2026 tarihinde oynanan ÖZBEYLİ BANDIRMA SPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir’’ ifadeleri kullanıldı.

İŞTE KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Murat Uçar, Bodrum FK ve Iğdır FK maçlarında forma giyemeyecek.

Amedspor, 1. Lig’de 72 puanla 3. sırada bulunuyor.

2. sırada bulunan Esenler Erokspor’un puanı ise 73.