Süper Lig'de hakem krizi büyüyor. Gözler Hacıosmanoğlu'nun verdiği söze çevrilirken kulüpler şimdiden isyan bayrağını çekti.

Süper Lig'in 2026-2027 sezonu, daha ilk haftalarında hakem hatalarıyla gölgelendi. Sahada yaşanan tartışmalı kararlar, futbol kamuoyunda büyük bir infial yaratırken tüm dikkatler Merkez Hakem Kurulu'nun atacağı adımlara çevrildi.

İKİ HAFTADA ÜST ÜSTE TARTIŞMALI KARARLAR

Sezonun açılış haftasında oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe mücadelesinde orta hakem Oğuzhan Aksu ile VAR hakemi Andrew Dallas'ın verdiği kararlar büyük tepki çekti. Benzer bir tablo ikinci haftada da tekrarlandı; Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşmasında görev yapan hakem Adnan Deniz Kayatepe ile VAR hakemi Bülent Birincioğlu'nun pozisyon yorumları da futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

MHK RAPOR HAZIRLIĞINDA

İlgili karşılaşmalardaki hakem performanslarına ilişkin MHK'nın bir rapor hazırladığı ve hatalı bulunan görevlilere yönelik dinlendirme kararı alınabileceği öğrenildi. Kurulun önümüzdeki günlerde konuyla ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

KULÜPLER İSYAN ETTİ

Yaşanan gelişmeler kulüp yönetimlerini de harekete geçirdi. Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, TFF Başkanı'nın artık MHK Başkanı hakkında görevden alma kararını gündeme getirmesi gerektiğini belirterek açık bir çağrıda bulundu. Daltaban'ın bu çıkışı, kulüpler nezdinde hakem yönetimine duyulan güvenin ciddi şekilde sarsıldığını gözler önüne serdi.

Sosyal medyada taraftarlar da tepkilerini yüksek sesle dile getirdi. Birçok kullanıcı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa etmesi gerektiğini savunurken, hatalı kararlar veren hakemlere yönelik "düdük astırma" çağrısıyla kampanyalar başlatıldı. Bu kampanyaların kısa sürede geniş katılım gördüğü belirtiliyor.

"HACIOSMANOĞLU SÖZÜNÜ TUTMADI"

Yaşanan tartışmalı pozisyonlarda VAR sisteminin devreye girmemesi, tartışmaları daha da alevlendirdi. Bu noktada TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun daha önce sarf ettiği "VAR'da hatayı affetmem" sözleri yeniden hatırlandı. Hacıosmanoğlu geçmişte yaptığı bir açıklamada, sahadaki hakemin insani hatasını anlayışla karşılayabileceğini ancak VAR odasında yapılan hataları affetmeyeceğini net bir dille ifade etmişti. Ancak yaşanan hatalar sonunda Hacıosmanoğlu'nun devreye girmemesi üzerine "Hacıosmanoğlu sözünü tutmadı" yorumları yapıldı.

TFF BAŞKANI SESSİZLİK

Son haftalarda yaşanan tartışmalı pozisyonların ardından İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.