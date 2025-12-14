beIN Sports’tan ilginç itiraf: Montaja koymayı unutmuşuz. Trabzonspor Beşiktaş maçında kırmızı kart beklentisi yaratan tartışmalı pozisyon devre arası özetlerde yer almadı. Güntekin Onay’ın canlı yayındaki açıklaması sosyal medyada büyük tepki çekti.

ŞAŞKINLIK YARATTI

Beşiktaş’ın yoğun itirazda bulunduğu kırmızı kart tartışması, beIN Sports’un devre arası özetlerinde ekrana gelmedi. Bu durum hem ekran başındaki izleyiciler hem de Siyah-Beyazlı taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı.

GÜNTEKİN ONAY BEŞİKTAŞ TARAFTARINI ÇILDIRTTI

beIN Sports'ta programın moderatörü Güntekin Onay, canlı yayında pozisyonun neden gösterilmediğini şu sözlerle açıkladı:

Arkadaşlarımız montaja koymayı unutmuş...

İşte Beşiktaş'ın atağa kalktığı o pozisyon

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Milyonların kilitlendiği maçta kader anı olarak nitelendirilebilecek bir pozisyonun “unutulması”, Beşiktaş camiasında büyük tepki topladı. Sosyal medyada “skandal” yorumları yapılırken, yayıncının bu açıklaması gündeme damga vurdu.