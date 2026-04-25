Galatasaray'ın kasası doldu taştı: UEFA'dan rekor ödeme

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün bu sezon Şampiyonlar Ligi’nden elde ettiği geliri açıkladı. Özbek, ‘’Şampiyonlar Ligi’ndeki performansımızla son 2 ayda 60 milyon euroluk bir gelir elde ettik’’ dedi.

Haliç Kongre Merkezi’nde Galatasaray Kulübü’nün yıllık olağan bütçe toplantısı yapıldı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, toplantıda yaptığı sunumda UEFA’dan elde edilen geliri açıkladı.

UEFA’DAN REKOR ÖDEME

Dursun Özbek, UEFA’dan bu sezon 60 milyon euro gelir elde edildiğini duyurdu.
Özbek açıklamasında, "Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımızla son 2 ayda 60 milyon euroluk bir gelir elde ettik. Başarılarımızın devam etmesiyle bu gelir kalemini bu seviyelerde tutmayı hedefliyoruz. Elbette geliştirmemiz gereken alanlar var. Yayın gelirleri istediğimiz seviyede değil. Ayrıca uluslararası pazarda yeni gelir kaynakları oluşturabilmek için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ SERÜVENİ

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon yolculuğuna lig aşamasından başlayan Galatasaray, oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak toplamda 10 puana ulaştı.
Devler Ligi’nde play-off turuna kalmayı başaran sarı-kırmızılı ekip, bu aşamada İtalya temsilcisi Juventus ile eşleşti.
Play-off turunda Juventus’u saf dışı bırakarak son 16’ya yükselen Galatasaray, çeyrek final bileti için lig aşamasında da karşılaştığı Liverpool ile eşleşti. İlk maçı sahasında kazanarak avantaj elde eden sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynanan rövanşta rakibine 4-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turunda veda etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Bakan Bak'a gençler hep bunu soruyormuş: "Müthiş" diyerek açıkladı
Bakan Bak'a gençler hep bunu soruyormuş: "Müthiş" diyerek açıkladı
Dursun Özbek'ten Yasin Kol tepkisi: FIFA kokartı yok! Sinir uçlarımızla oynuyorlar
Dursun Özbek'ten Yasin Kol tepkisi: FIFA kokartı yok! Sinir uçlarımızla oynuyorlar