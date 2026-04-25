Galatasaray'ın kasası doldu taştı: UEFA'dan rekor ödeme

Haliç Kongre Merkezi’nde Galatasaray Kulübü’nün yıllık olağan bütçe toplantısı yapıldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, toplantıda yaptığı sunumda UEFA’dan elde edilen geliri açıkladı.

UEFA’DAN REKOR ÖDEME

Dursun Özbek, UEFA’dan bu sezon 60 milyon euro gelir elde edildiğini duyurdu.

Özbek açıklamasında, "Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımızla son 2 ayda 60 milyon euroluk bir gelir elde ettik. Başarılarımızın devam etmesiyle bu gelir kalemini bu seviyelerde tutmayı hedefliyoruz. Elbette geliştirmemiz gereken alanlar var. Yayın gelirleri istediğimiz seviyede değil. Ayrıca uluslararası pazarda yeni gelir kaynakları oluşturabilmek için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ SERÜVENİ

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon yolculuğuna lig aşamasından başlayan Galatasaray, oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak toplamda 10 puana ulaştı.

Devler Ligi’nde play-off turuna kalmayı başaran sarı-kırmızılı ekip, bu aşamada İtalya temsilcisi Juventus ile eşleşti.

Play-off turunda Juventus’u saf dışı bırakarak son 16’ya yükselen Galatasaray, çeyrek final bileti için lig aşamasında da karşılaştığı Liverpool ile eşleşti. İlk maçı sahasında kazanarak avantaj elde eden sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynanan rövanşta rakibine 4-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turunda veda etti.