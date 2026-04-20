Galatasaray kazandı: Ligi 5. bitirdi
Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında Aras Kargo'yu yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve ligi 5. sırada tamamladı.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu 3-1 yendi.
Seride durumu 2-0 yapan sarı-kırmızılılar, ligi 5. sırada tamamladı.
Galatasaray, 17 Nisan Cuma günü İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanan serinin ilk maçını da 3-1 kazanmayı başarmıştı.
MAÇ 109 DAKİKA SÜRDÜ
- Salon: Burhan Felek Vestel
- Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu
- Galatasaray Daikin: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla, Yuanyuan (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslı Tecimer)
- Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Gamboa, Özge Nur Çetiner, Anthouli, Defne Başyolcu, Merve Atlıer (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Kalandadze, İrem Çor, Nisan Eroğuz)
- Setler: 26-24, 19-25, 25-21, 25-14
- Süre: 109 dakika
