Galatasaray kazandı: Ligi 5. bitirdi

Galatasaray kazandı: Ligi 5. bitirdi
Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında Aras Kargo'yu yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve ligi 5. sırada tamamladı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu 3-1 yendi.
Seride durumu 2-0 yapan sarı-kırmızılılar, ligi 5. sırada tamamladı.
Galatasaray, 17 Nisan Cuma günü İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanan serinin ilk maçını da 3-1 kazanmayı başarmıştı.

MAÇ 109 DAKİKA SÜRDÜ

  • Salon: Burhan Felek Vestel
  • Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu
  • Galatasaray Daikin: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla, Yuanyuan (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslı Tecimer)
  • Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Gamboa, Özge Nur Çetiner, Anthouli, Defne Başyolcu, Merve Atlıer (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Kalandadze, İrem Çor, Nisan Eroğuz)
  • Setler: 26-24, 19-25, 25-21, 25-14
  • Süre: 109 dakika

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Trabzonspor teşekkür edip tepki gösterdi
Trabzonspor teşekkür edip tepki gösterdi
Son dakika| Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması
Son dakika| Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması
Montella'dan Türkiye itirafı: Geri dönmek için gittim
Montella'dan Türkiye itirafı: Geri dönmek için gittim