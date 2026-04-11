Fenerbahçe'de tehlike büyük: Tedesco tek tek anlattı

Süper Lig'de 2. sırada bulunan Fenerbahçe, bu akşam Kayserispor'la karşı karşıya gelecek.

Sarı lacivertli takım maçın hazırlıklarını tamamladıktan sonra dün akşam Kayseri'ye giderek kampa girdi.

Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 63 puanla 2. sırada bulunan sarı lacivertli takımın şampiyonluk umudunu sürdürebilmesi için sahadan mutlaka 3 puanla ayrılması gerekiyor.

Fenerbahçe'ye Kayseri'de coşkulu karşılama

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı derbide sakatlanan İspanyol yıldız Asensio, bu akşam takımdaki yerini alamayacak.

TEDESCO TEK TEK UYARDI

Fenerbahçe'de Kayserispor maçında 8 futbolcunun sarı kart ceza sınırında olması da büyük tehlike oluşturuyor.

Bu futbolcular; Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Jayden Oosterwolde.

8 futbolcudan sarı kart gören haftaya yapılacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun bu futbolculara kart görmemek için yapmamaları gerekenleri tek tek anlattığı ve uyarıda bulunduğu belirtildi.