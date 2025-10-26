Fenerbahçe Beşiktaş'ı da devirdi
Yayınlanma:
Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe Medicana, sahadan setlerde 3-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.
KAZANAN FENERBAHÇE MEDICANA
Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Fenerbahçe Medicana rakibini setlerde 3-1 mağlup etmeyi başardı.
LİGE 4’TE 4 YAPARAK BAŞLADILAR
Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, 4’te 4 yaparken Beşiktaş ise ligdeki 2. mağlubiyetini almış oldu.
DETAYLAR
Hakemler: Caner Çildir, Eren Balta Mandal
Fenerbahçe Medicana: Arelya Karasoy, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Ghani, Hande Baladın, Korneluk (Gizem Örge, Fatma Beyaz)
Beşiktaş: Cansu Aydınoğulları, Leyva, Meliushkyna, Szczurowska, İdil Naz Başcan, Zeynep Demirel (Buse Kayacan, Selin Adalı, Buket Gülübay, Kullerkann, Ceren Karagöl, Kurilo, Nur Domaç)
Setler: 25-13, 25-16, 25-17
Süre: 81 dakika (26, 27, 28)
Kaynak:Haber Merkezi / AA