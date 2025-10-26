Fenerbahçe Beşiktaş'ı da devirdi

Yayınlanma:
Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe Medicana, sahadan setlerde 3-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

KAZANAN FENERBAHÇE MEDICANA

Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Fenerbahçe Medicana rakibini setlerde 3-1 mağlup etmeyi başardı.

kmbfgb.jpg

LİGE 4’TE 4 YAPARAK BAŞLADILAR

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, 4’te 4 yaparken Beşiktaş ise ligdeki 2. mağlubiyetini almış oldu.

DETAYLAR

Hakemler: Caner Çildir, Eren Balta Mandal

Fenerbahçe Medicana: Arelya Karasoy, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Ghani, Hande Baladın, Korneluk (Gizem Örge, Fatma Beyaz)

Beşiktaş: Cansu Aydınoğulları, Leyva, Meliushkyna, Szczurowska, İdil Naz Başcan, Zeynep Demirel (Buse Kayacan, Selin Adalı, Buket Gülübay, Kullerkann, Ceren Karagöl, Kurilo, Nur Domaç)

Setler: 25-13, 25-16, 25-17

Süre: 81 dakika (26, 27, 28)

Kaynak:Haber Merkezi / AA

