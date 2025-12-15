"El üstünde tutulan bir adam değilsin"

Ali Ece’den Hacıosmanoğlu’na çok sert eleştiri! Spor yorumcusu Ali Ece, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki tartışmayı değerlendirerek Hacıosmanoğlu hakkında sert sözler söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki söz düellosu futbol gündemine damga vurdu. Spor yorumcusu Ali Ece, yaşanan tartışmayı yorumladı ve Hacıosmanoğlu’nun geçmişteki icraatlarını hatırlatarak sert ifadeler kullandı.

"HACIOSMANOĞLU TARAF OLDUĞUNU ZATEN SÖYLEDİ"

Ali Ece, Özbek’in Hacıosmanoğlu’na cevap vermek zorunda olduğunu belirterek, “Hem kişisel olarak hem de camiasını arkasına alarak bu açıklamayı yaptı. Zaten Hacıosmanoğlu taraf olduğunu her zaman söylemişti ve bunun delikanlılık olduğunu savunmuştu” dedi.

Ali Ece, Hacıosmanoğlu'na yüklendi

"DEMEK Kİ SEN..."

Ece, Hacıosmanoğlu’nun Trabzonspor başkanlığı dönemine atıfta bulunarak, “Hakemleri odaya kilitlemedi mi? Yanlış transferler yapmadı mı, kötü sonuçlar almadı mı? Muharrem Usta’ya seçim kaybetti. Demek ki el üstünde tutulan bir isim değilsin” ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu Muharrem Usta'ya kaybetmişti

DURSUN ÖZBEK SON DERECE HAKLIDIR

Türk hakemlerinin baskı altında olduğunu dile getiren Ali Ece, “Bu adamı sindiren hakemleri beğenmemek benim için şereftir. Çünkü her an odaya kilitlenmeyi göze alıyorlar demektir. O yüzden Dursun Özbek’in serzenişi son derece haklıdır” diyerek sözlerini noktaladı.

