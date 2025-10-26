Dalton Koleji şampiyon oldu

Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen 16 Yaş Altı Kadınlar Cumhuriyet Kupası, sona erdi.

ODTÜ Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyon, geçen sezon Türkiye Şampiyonası'nda ilk dörtte yer alan takımların katılımıyla tek devreli lig usulüne göre oynandı.

CUMHURİYET KUPASI'NIN SAHİBİ DALTON KOLEJİ

Oynadığı üç maçı da kazanan Dalton Koleji, Cumhuriyet Kupası'nın sahibi oldu. Organizasyonu ODTÜ Spor Kulübü ikinci, Nevşehir Belediyespor üçüncü, Manisa Su Sporları Kulübü ise dördüncü sırada tamamladı.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

24 Ekim:

Manisa Su Sporları Kulübü-Dalton Koleji: 8-27

Nevşehir Belediyespor-ODTÜ Spor Kulübü: 11-16

25 Ekim:

Manisa Su Sporları Kulübü-ODTÜ Spor Kulübü: 3-25

Dalton Koleji-Nevşehir Belediyespor: 18-12

Bugün:

Manisa Su Sporları Kulübü-Nevşehir Belediyespor: 6-23

ODTÜ Spor Kulübü-Dalton Koleji: 10-16