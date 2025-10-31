Beşiktaş'ta Seçil Aygül ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta Seçil Aygül ile yollar ayrıldı
Yayınlanma:
Beşiktaş Kulübü’nde yönetim kadrosunda bir değişiklik yaşandı. Seçil Aygül, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinden karşılıklı anlaşmayla ayrıldı.

Beşiktaş Kulübü, resmi açıklamayla Seçil Aygül’ün görevinden ayrıldığını duyurdu. Aygül, kulüpte Dernek ve Şirketler Grubu Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.
Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleşen ayrılık, karşılıklı mutabakatla sonuçlandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

“Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Sayın Seçil Aygül ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Aygül’e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

YENİ İSİM BELLİ OLMADI

Henüz Aygül’ün yerine gelecek isim açıklanmadı. Beşiktaş yönetiminin kısa süre içinde yeni bir atama yapması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

