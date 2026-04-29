Beşiktaş'ta operasyon başladı: Hedef orta saha

Beşiktaş, Napoli'de forma giyen Zambo Anguissa'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlıların yıldız futbolcu ile temas kurduğu da iddia edildi.

Süper Lig’de iyi bir sezon geçirmeyen Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlamasına ve transfer çalışmalarına başladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın verdiği liste doğrultusunda harekete geçen Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.

ZAMBO ANGUISSA OPERASYONU

II Mattino’nun haberine göre; Beşiktaş, İtalya Serie A ekibi Napoli’de forma giyen Zambo Anguissa’yı transfer etmek için harekete geçti.
Beşiktaş’ın, 30 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu ile temas kurduğu da haberin detayları arasında yer aldı.

NAPOLI KARNESİ

Bu sezon Napoli formasıyla 21 maçta forma giyen Zambo Anguissa, 4 gol atarken 2 de asist katkısı sağladı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan oyuncunun Napoli ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

