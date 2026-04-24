Başakşehir evinde Kasımpaşa'ya fark attı
Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.
SHOMURODOV'DAN 2 GOL
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 5 ve 87. dakikalarda Shomurodov, 22. dakikada Bertuğ Yıldırım, 81. dakikada ise Selke kaydetti.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte 51 puana ulaşan Başakşehir, 5. sırada yer aldı. 31 puandaki Kasımpaşa ise 13. sırada kaldı.
DETAYLAR
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Yiğit Arslan, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Onur Bulut), Duarte (Dk. 69 Hamza Güreler), Ba, Kazımcan Karataş, Kemen, Umut Güneş (Dk. 83 Onur Ergün), Yusuf Sarı (Dk. 60 Brnic), Shomurodov, Harit, Bertuğ Yıldırım (Dk. 60 Selke)
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Becao, Frimpong, Baldursson, Cafu (Dk. 46 Opoku), İrfan Can Kahveci (Dk. 85 Ali Yavuz Kol), Kerem Demirbay (Dk. 80 Eyüp Aydın), Diabate, Benedyczak (Dk. 80 Kubilay Kanatsızkuş)
Kırmızı kart: Dk. 44 Becao (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 30 Baldursson (Kasımpaşa), Dk. 34 Duarte, Dk. 35 Ömer Ali Şahiner, Dk. 83 Kemen (RAMS Başakşehir)