Arina Melissa şah Zehra Marina mat!

Vodafone Sultanlar Ligi final etabının ikinci maçında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu VakıfBank'ı 3-1 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Fenerbahçe VakıfBank’ı devirdi: Final serisinde durum eşitlendi

Üç galibiyete ulaşan ekibin 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlayacağı seride üçüncü mücadele, 13 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

ARİNA VE MELİSSA'DAN 47 SAYI

Karşılaşmada gözler 2 takımın yıldızlarındaydı. Bu kez sahneyi Melissa Vargas ile Arina Fedorovtseva aldı. Melissa 28, Arina 19 sayı yaptı. İkisinin toplamı 47 sayıya ulaştı.



VakıfBank'ın sayı makinesi Marina Markova ise 16 sayıda kaldı. Boskovic de 15 sayı yaptı.

Kaptan Zehra Güneş, bu kez Melissa'yı durduramadı. 4 sayı yapabildi.

KİM KAÇ SAYI YAPTI?

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ozan Çagı Sarıkaya, Tuncay Sevim

VAKIFBANK: Chiaka Ogbogu 4, Cansu Özbay 3, Marina Markova 16, Zehra Güneş 4, Tijana Boskovic 15, Derya Cebecioğlu 3, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Helena Cazaute 6, Berka Buse Özden 3, Sıla Çalışkan 2, Katarina Dangubic 2



FENERBAHÇE MEDİCANA: Alessia Orro 5, Arina Fedorovtseva 19, Melissa Vargas 28, Hande Baladın 8, Eda Erdem Dündar 4, Gülce Güçtekin (L), Yaasmeen Bedart-Ghani, Ana Cristina de Souza 4, Agnieszka Korneluk 6

SETLER: 25-19, 18-25, 18-25, 20-25

SET SÜRELERİ: 27’, 28’, 24’, 27’