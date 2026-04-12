Arina Melissa şah Zehra Marina mat!

Arina Melissa şah Zehra Marina mat!
Yayınlanma:
Vodafone Sultanlar Ligi final etabının ikinci maçında Fenerbahçe, VakıfBank'ı 3-1 yenerken, 2 takımın 2'lileri dikkat çekti. Bu kez kazanan Arina ve Melissa'lı Fenerbahçe oldu. Zehra ve Marina'lı VakıfBank ise direnemedi.

Vodafone Sultanlar Ligi final etabının ikinci maçında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu VakıfBank'ı 3-1 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Fenerbahçe VakıfBank’ı devirdi: Final serisinde durum eşitlendiFenerbahçe VakıfBank’ı devirdi: Final serisinde durum eşitlendi

Üç galibiyete ulaşan ekibin 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlayacağı seride üçüncü mücadele, 13 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

ARİNA VE MELİSSA'DAN 47 SAYI

Karşılaşmada gözler 2 takımın yıldızlarındaydı. Bu kez sahneyi Melissa Vargas ile Arina Fedorovtseva aldı. Melissa 28, Arina 19 sayı yaptı. İkisinin toplamı 47 sayıya ulaştı.


VakıfBank'ın sayı makinesi Marina Markova ise 16 sayıda kaldı. Boskovic de 15 sayı yaptı.

Kaptan Zehra Güneş, bu kez Melissa'yı durduramadı. 4 sayı yapabildi.

KİM KAÇ SAYI YAPTI?

SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Ozan Çagı Sarıkaya, Tuncay Sevim
VAKIFBANK: Chiaka Ogbogu 4, Cansu Özbay 3, Marina Markova 16, Zehra Güneş 4, Tijana Boskovic 15, Derya Cebecioğlu 3, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Helena Cazaute 6, Berka Buse Özden 3, Sıla Çalışkan 2, Katarina Dangubic 2


FENERBAHÇE MEDİCANA: Alessia Orro 5, Arina Fedorovtseva 19, Melissa Vargas 28, Hande Baladın 8, Eda Erdem Dündar 4, Gülce Güçtekin (L), Yaasmeen Bedart-Ghani, Ana Cristina de Souza 4, Agnieszka Korneluk 6
SETLER: 25-19, 18-25, 18-25, 20-25
SET SÜRELERİ: 27’, 28’, 24’, 27’

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
