İspanya LaLiga takımlarından Barcelona, Lamine Yamal'ın sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Bugün yapılan testler, Lamine Yamal'ın sol bacağında arka adale sakatlığı olduğunu doğruladı. Sezonun geri kalanını kaçıracak ancak 2026 Dünya Kupası'na kadar hazır olması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 45 maçta forma giyen 18 yaşındaki Yamal, 24 gol attı.

ARDA GÜLER'DEN SONRA YAMAL

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler de yaşadığı sakatlıktan dolayı sezonu kapattı.

Milli yıldız, Dünya Kupası'na yetiştirilmeye çalışılıyor.

Arda Güler'den sonra Lamine Yamal da sezonu kapatmış oldu.

82 PUANLA LİDER

Barcelona'nın 82 puanla zirvede yer aldığı LaLiga'da sezon 6 hafta sonra tamamlanacak.

Ligde oynadığı 32 maçta 27 galibiyet elde eden Barcelona, 1 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti.

Şampiyonluğa çok yaklaşan Barcelona'nın Real Madrid ile arasında 9 puanlık bir fark bulunuyor.