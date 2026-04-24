Altınordu sezonu kapatıyor: Biletler 1 TL

2. Lig Beyaz Grup'ta aylarca düşme hattında yer aldıktan sonra geçen hafta deplasmanda Kepez Spor'u 4-2 mağlup ederek kümede kalmayı garantilemeyi başaran Altınordu yarın sezonun son maçında İnegölspor'u konuk edecek. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Emrullah Baydar düdük çalacak.

BİLETLER 1 TL OLDU

Karşılaşmanın biletleri 1 TL'den satılacak.

Grupta 34 puanla 15. sırada yer alan İzmir temsilcisi, 59 puanı bulunan 7. basamaktaki İnegöl ekibini yenerek sezonu zaferle kapatmayı hedefliyor.

Kırmızı-lacivertliler, galip gelerek iç sahada 5'te 5 yapmak istiyor. İnegölspor ise geçen hafta play-off iddiasını kaybetmişti. Prestij niteliğindeki randevuda iki takımın da yedek ağırlıklı kadrolarıyla mücadele etmesi bekleniyor. (DHA)