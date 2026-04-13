Altay'ın 1 puanı kaldı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta küme düşürülen Nazilli Spor'u hükmen 3-0 mağlup ederek 25 puana ulaşan Altay, lige tutunma yarışındaki rakipleri İzmir Çoruhlu FK (23) ve Afyonspor'un (22) maçlarını kazanmasıyla son haftaya küme düşme tehlikesi yaşayarak girdi.

1 PUAN YETECEK

Ligin final maçında cumartesi günü 3 puan gerisindeki Afyonspor'u konuk edecek İzmir temsilcisi sahadan 1 puanla ayrılması halinde lige tutunacak. Bu ihtimalde 26 puana ulaşacak siyah-beyazlılar, İzmir Çoruhlu FK da ligi 26 puanla tamamlasa bile ikili averajla kümede kalacak.

AKIL OYUNLARI

Nazilli Spor ve Bornova 1877'nin küme düştüğü grupta lige veda edecek son 2 takım Altay-Afyonspor ve Ayvalıkgücü Bld-İzmir Çoruhlu FK randevuları sonunda netlik kazanacak. İzmir Çoruhlu FK galip gelemezse, Altay evinde Afyonspor'a 1 gol farkla yenilse bile ligde kalışını ilan edecek.

Afyonspor'un 2 gol farkıyla Altay'ı yenmesi durumunda siyah-beyazlılar Çoruhlu'nun alacağı skor ne olursa olsun tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düşecek. Altay tek farklı yenilir, Çoruhlu da kazanırsa Afyon'la birlikte düşecek. İzmir'in 112 yaşındaki köklü kulübü Altay, iç saha avantajını iyi kullanarak 3'üncü Lig'e tutunmayı hedefliyor.(DHA)