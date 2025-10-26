ABB Fomget'in yeni teknik direktörü belli oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'te teknik direktörlük görevine Ali Eraslan getirildi.

YARDIMCI ANTRENÖRLÜK YAPIYORDU

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik ekipte yardımcı antrenör olarak görev alan Ali Eraslan, kadın futbol takımının yeni teknik direktörü oldu.

DAHA ÖNCE GÖREV ALDIĞI TAKIMLAR

Ali Eraslan daha önce Sevilla, Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü gibi çeşitli kulüplerde de antrenörlük yaptı.

LİGDE 3. SIRADA

ABB FOMGET, Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde 5 maça çıktı.

Başkent ekibi, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 12 puan topladı ve 3. sırada yer alıyor.

ABB FOMGET, ligde 1 Kasım Cumartesi günü Yüksekovaspor ile karşı karşıya gelecek.