ABB Fomget'in yeni teknik direktörü belli oldu
Yayınlanma:
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekibi ABB Fomget, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'te teknik direktörlük görevine Ali Eraslan getirildi.
YARDIMCI ANTRENÖRLÜK YAPIYORDU
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik ekipte yardımcı antrenör olarak görev alan Ali Eraslan, kadın futbol takımının yeni teknik direktörü oldu.
DAHA ÖNCE GÖREV ALDIĞI TAKIMLAR
Ali Eraslan daha önce Sevilla, Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü gibi çeşitli kulüplerde de antrenörlük yaptı.
LİGDE 3. SIRADA
ABB FOMGET, Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde 5 maça çıktı.
Başkent ekibi, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 12 puan topladı ve 3. sırada yer alıyor.
ABB FOMGET, ligde 1 Kasım Cumartesi günü Yüksekovaspor ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak:Haber Merkezi / AA