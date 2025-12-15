80 bin nüfuslu şehrin takımı lig devini devirip şampiyon oldu

80 bin nüfuslu şehrin takımı lig devini devirip şampiyon oldu
Yayınlanma:
Paisley’nin mütevazı ekibi St. Mirren, İskoçya Lig Kupası finalinde Celtic’i 3-1 yenerek tarih yazdı. 80 bin nüfuslu şehrin takımı Celtic’i devirdi. 1877 yılında kurulan 148 yıllık İskoç kulübü tarihe geçti.

İskoçya Lig Kupası finalinde futbolseverler tarihi bir ana tanıklık etti. 80 bin nüfuslu Paisley kasabasının takımı St. Mirren, Hampden Park’ta oynanan finalde Celtic’i 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Bu zafer, küçük bir kasabanın büyük bir başarıya imza atmasıyla tarihe geçti.

2. DAKİKADA ÖNE GEÇTİLER

Karşılaşmaya hızlı başlayan St. Mirren, 2. dakikada Marcus Fraser’ın golüyle öne geçti. Celtic, 23. dakikada Reo Hatate ile eşitliği sağladı. Ancak ikinci yarıda sahneye çıkan Jonah Ayunga, 64 ve 76. dakikalarda attığı gollerle kupayı St. Mirren’e getirdi.

Şampiyonlar Ligi maçında skandal: Sebebi sonradan anlaşıldıŞampiyonlar Ligi maçında skandal: Sebebi sonradan anlaşıldı

148 YILLIK KÖKLÜ KULÜP

stmirren.jpg
ST. Mirrenli oyuncular şampiyonluğu doyasıya kutladı

Paisley kasabasının gururu 148 yıllık kulüp St. Mirren, tarihinde ikinci kez Lig Kupası’nı kazanırken toplamda beşinci kupasını müzesine ekledi. Bu başarı, küçük bir kasabanın futbol tutkusunun dev bir takımı alt etmesiyle daha da anlam kazandı.

st-mirren.jpg

CELTIC YIKILDI

celtic.jpg

Müzesinde 120 kupa bulunan Celtic ise son dönemde zor günler geçiriyor. Yeşil - Beyazlı ekip, son üç maçında sahadan mağlubiyetle ayrılarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Hacizde yeni dönem: Ceza geliyor!
Hacizde yeni dönem: Ceza geliyor!
Spor
Fenerbahçe ikinciliği geri alma peşinde: İşte ilk 11'ler
Fenerbahçe ikinciliği geri alma peşinde: İşte ilk 11'ler
Hacıosmanoğlu tehdidi: Ersin Düzen isyan etti
Hacıosmanoğlu tehdidi: Ersin Düzen isyan etti
"Söyleyince kızıyorlar" diyerek acı gerçeği açıkladı
"Söyleyince kızıyorlar" diyerek acı gerçeği açıkladı