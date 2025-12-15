İskoçya Lig Kupası finalinde futbolseverler tarihi bir ana tanıklık etti. 80 bin nüfuslu Paisley kasabasının takımı St. Mirren, Hampden Park’ta oynanan finalde Celtic’i 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Bu zafer, küçük bir kasabanın büyük bir başarıya imza atmasıyla tarihe geçti.

2. DAKİKADA ÖNE GEÇTİLER

Karşılaşmaya hızlı başlayan St. Mirren, 2. dakikada Marcus Fraser’ın golüyle öne geçti. Celtic, 23. dakikada Reo Hatate ile eşitliği sağladı. Ancak ikinci yarıda sahneye çıkan Jonah Ayunga, 64 ve 76. dakikalarda attığı gollerle kupayı St. Mirren’e getirdi.

148 YILLIK KÖKLÜ KULÜP

ST. Mirrenli oyuncular şampiyonluğu doyasıya kutladı

Paisley kasabasının gururu 148 yıllık kulüp St. Mirren, tarihinde ikinci kez Lig Kupası’nı kazanırken toplamda beşinci kupasını müzesine ekledi. Bu başarı, küçük bir kasabanın futbol tutkusunun dev bir takımı alt etmesiyle daha da anlam kazandı.

CELTIC YIKILDI

Müzesinde 120 kupa bulunan Celtic ise son dönemde zor günler geçiriyor. Yeşil - Beyazlı ekip, son üç maçında sahadan mağlubiyetle ayrılarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.