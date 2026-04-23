4 penaltı kurtarıp takımını finale taşıdı

İtalyaKupası yarı final rövanş karşılaşmasında Lazio deplasmanda Atalanta’yı penaltı atışlarıyla eledi. 21 yaşındaki Edoardo Motta, kurtardığı 4 penaltıyla yıldızlaştı.

İtalya Kupası yarı finalinde 2-2 biten ilk maçın rövanşında Atalanta sahasında Lazio’yu konuk etti.

Mücadelenin normal süresi Romangnoli ve Pasalic’in karşılıklı golleriyle sona erdi. Uzatma dakikalarından gol sesi çıkmayınca finale yükselen tarafı penaltı atışları belirledi.

Lazio’da as kaleci Provedel’in yokluğunda kaleyi koruyan 21 yaşındaki Edoardo Motta, kurtardığı penaltıyla gecenin yıldızı oldu ve takımının finale yükselmesinde başrol oynadı.

Motta; Scamacca, Zappacosta, Pasalic ve De Ketelaere’nin penaltı atışlarında gole izin vermedi. Lazio, penaltı atışlarından 2-1 üstün ayrılarak finale yükseldi. 21 yaşındaki file bekçisi, Bologna ile oynanan lig maçında da penaltı kurtarmış ve takımının galibiyetinde önemli rol oynamıştı.

SARRİ’DEN ÖVGÜ

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri de genç oyuncusuna övgüde bulundu. Tecrübeli teknik adam, “Bu gece 5 penaltıdan 4’ünü kurtardı. Ligdeki Bologna maçında da 1 tane kurtardı. Gelecek vadeden genç bir oyuncu” dedi.

INTER'LE KARŞILAŞACAKLAR

İtalya Kupası’nda adını finale yazdıran Lazio, Inter’in rakibi oldu. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter ile Lazio, 13 Mayıs Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

