112 yıllık kulübün başkanından veda sinyali

İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'ın Başkanı Sinan Kanlı, başkanlığa yeniden aday olmayı düşünmediğini açıkladı. Veda sinyali veren Kanlı, "Kümede kalmamız büyük bir başarı. Buradaki görevimiz bitti. Şu an için adaylık düşüncemiz söz konusu değil" dedi.

3. Lig ekiplerinden Altay'da 11 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi başkan Sinan Kanlı, katıldığı bir televizyon programında başkanlığa yeniden aday olmayı düşünmediğini dile getirdi.
Bu sezon FIFA'dan kulübe 10 dava dosyası geldiğini ve -6'şar puandan -60 puan silme cezasıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Sinan Kanlı, sadece eski Polonyalı kalecileri Stachowiak'ı ikna edemeyerek -6 puan silme cezası aldıklarını söyledi.

SİNAN KANLI'DAN VEDA SİNYALİ

Koltuk sevdalısı olmadığını dile getiren başkan Kanlı, "Kümede kalmamız büyük bir başarı. Buradaki görevimiz bitti. Şu an için adaylık düşüncemiz söz konusu değil" dedi.

''ALTAY'A NAMUSUMUZ GİBİ BAKTIK''

Devam etmek istemesi halinde kendisine camianın ve taraftarın destek vereceğini bildiğini ifade eden Altay Başkanı Sinan Kanlı, "Altay'a namusumuz gibi baktık, sahip çıktık. Herkes bunun farkında. Kulübe güzel bir yatırımcı gelmeli, 1-2 görüşmemiz var. Sonuçlandıramazsak göreve gelecek yeni yönetimin bu işi çözeceğine inanıyorum. Altay kaderine bırakılmamalı. Gelirimiz yok ama bir ışık var. Yatırımcı bulamazsak, benim gibi 10-15 kişi birleşip bir konsorsiyum kurmalı. Bu şekilde Altay'ın yükü hafifler ve sürdürülebilir bir yapı oluşur. Genel kurul sonrası yeni yönetimin önünde 3 aylık bir süre olacak" diye konuştu. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

