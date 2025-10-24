TKP'den TELE 1 için eylem çağrısı

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın sabah saatlerinde evine düzenenlelen operasyonla gözaltına alınmasının ardından TELE 1'e kayyum atandı.

Yanardağ'ın 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından kanala atanan kayyuma tepkiler sürüyor.

TKP'DEN TELE 1 İÇİN EYLEM ÇAĞRISI

Türkiye Komünist Partisi (TKP) kayyuma tepki gösterirken, TELE1 ve Merdan Yanardağ ile dayanışma için bir çağrı yaptı.

"AKP iktidarının bu sabah saatlerinde hukuksuz ve akıl dışı suçlamalarla gazeteci Merdan Yanardağ’ı gözaltına alması, sonrasında da polis eşliğinde Tele 1’e el koyup kayyım ataması her yönüyle skandaldır. Kanala Yeni Şafak adlı gazeteden birinin kayyım olarak atanması ise niyetlerini en sade şekilde gözler önüne sermektedir. İktidarın bu hukuksuz saldırısına karşı Merdan Yanardağ’ın ve Tele1 emekçilerinin yanındayız. Bu saldırılar mutlaka durdurulacak, tüm hukuksuzlukların hesabı elbette sorulacak" ifadeleriyle karara tepki gösteren TKP'den yapılan çağrıda şunlara yer verildi:

"Basına kayyumu kabul etmiyoruz. Tele1 ve Merdan Yanardağ ile dayanışma amacıyla yarın saat 13:00'te İstanbul'da Tele1 binası önünde buluşuyoruz."