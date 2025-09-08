Kayyum Tekin konuştu! Hazırlarmış...

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, binanın polis ablukasına alınması ve açıklama yapacağı saat öncesinde İlke TV’den Ahmet Ayva’ya konuştu.

Tekin, gün içinde heyetiyle birlikte kamuoyuna açıklama yapacağını belirterek şunları söyledi: “Bugün saat: 12.30-13.00 civarı heyetimizle açıklama yapacağım. Heyetimiz hazır ve şu an toplantı halindeyiz. Açıklamamıza son şeklimizi veriyoruz.”

Tekin, CHP İl binasına girip girmeyeceği yönündeki soruya şu yanıtı verdi: “Genel merkezle görüşmelerimiz sürüyor, ben ve heyetim bugün görevi devralıp çalışmalara başlayacağız. İlk gün neredeysek, bugün de oradayım. Kararımızda herhangi bir değişiklik yok.”

CHP Genel Merkezi’nden kimlerle temas kurduğu sorulduğunda ise, “Hepsi benim yol arkadaşım, ilk andan itibaren iletişim halindeyiz, süreci kazasız belasız atlatacak, partimizin birliğini sağlayacağız. Bu konuda makul ve olgun yaklaşan arkadaşlarımız var” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül ile görüştüğünü aktaran Tekin, “Polislerin çekilmesini, gözaltıların sona ermesini istedim. Herhangi bir olay çıkmasın diye elimden geleni yaptım. Ama yaşananlar bizim dışımızda gelişiyor, ortada bir mahkeme kararı var ve şu an görevde olan biziz. Bugün gün içinde görevimize başlıyoruz” dedi.