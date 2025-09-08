Kayyum Tekin konuştu! Hazırlarmış...

Kayyum Tekin konuştu! Hazırlarmış...
Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyUm atanan Gürsel Tekin, polis ablukası altında açıklama öncesi konuştu: “Mahkeme kararı ortada, bugün göreve başlıyoruz.”

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, binanın polis ablukasına alınması ve açıklama yapacağı saat öncesinde İlke TV’den Ahmet Ayva’ya konuştu.

Tekin, gün içinde heyetiyle birlikte kamuoyuna açıklama yapacağını belirterek şunları söyledi: “Bugün saat: 12.30-13.00 civarı heyetimizle açıklama yapacağım. Heyetimiz hazır ve şu an toplantı halindeyiz. Açıklamamıza son şeklimizi veriyoruz.”

Tekin, CHP İl binasına girip girmeyeceği yönündeki soruya şu yanıtı verdi: “Genel merkezle görüşmelerimiz sürüyor, ben ve heyetim bugün görevi devralıp çalışmalara başlayacağız. İlk gün neredeysek, bugün de oradayım. Kararımızda herhangi bir değişiklik yok.”

CHP Genel Merkezi’nden kimlerle temas kurduğu sorulduğunda ise, “Hepsi benim yol arkadaşım, ilk andan itibaren iletişim halindeyiz, süreci kazasız belasız atlatacak, partimizin birliğini sağlayacağız. Bu konuda makul ve olgun yaklaşan arkadaşlarımız var” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül ile görüştüğünü aktaran Tekin, “Polislerin çekilmesini, gözaltıların sona ermesini istedim. Herhangi bir olay çıkmasın diye elimden geleni yaptım. Ama yaşananlar bizim dışımızda gelişiyor, ortada bir mahkeme kararı var ve şu an görevde olan biziz. Bugün gün içinde görevimize başlıyoruz” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Siyaset
Son Dakika | Kayyum Gürsel Tekin'den polislerin arasında açıklama!
Son Dakika | Kayyum Gürsel Tekin'den polislerin arasında açıklama!
Kılıçdaroğlu cephesinden kayyum Gürsel Tekin'e randevu açıklaması! "İsteseydi verirdi"
Kılıçdaroğlu cephesinden kayyum Gürsel Tekin'e randevu açıklaması!
Şöhret Can Kolsuz gözaltına alındı
Şöhret Can Kolsuz gözaltına alındı