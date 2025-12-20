Tayyar'ın ardından Küçük! "Büyük bir isim daha var" deyip operasyon sinyali verdi

İktidar medyası gazetecileri Cem Küçük ve Şamil Tayyar peş peşe başsavcılığın yapacağı operasyonlar ve ifade alma işlemleri için isim işaret etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde eski AKP Vekili de olan Şamil Tayyar'ın ardından bu sefer Cem Küçük, "Büyük bir isim daha var" diyerek operasyon sinyali verdi.

Ünlü isimler ile medya dünyasından tanınmış kişileri kapsadığı belirtilen uyuşturucu soruşturması, kapsamını giderek genişletiyor. Son olarak Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın ifadeye çağrıldığı yönündeki gelişme, spor ve medya çevrelerinde dikkat çekici bir etki yarattı.

Bu adım, kamuoyunda “Soruşturma daha kimleri kapsayacak?” sorusunu gündeme taşırken, dosyanın ilerleyen aşamalarda yeni isimlere uzanabileceği konuşulmaya başlandı.

AKP'li Şamil Tayyar, geçtiğimiz günlerde TGRT Haber’de katıldığı programda dosyada henüz kamuoyuna yansımayan, etkisi büyük bir ismin daha bulunduğunu iddia ederek tartışmayı alevlendirmişti.

"DİĞERİNİ DE YAKINDA DUYARIZ"

Benzer bir değerlendirme iktidara yakın gazeteci Cem Küçük’ten geldi. Medya Kritik programında konuşan Küçük, soruşturmada adı geçen iki önemli isimden birinin Sadettin Saran olduğunu belirterek, “İki büyük isimden biri Sadettin Saran, diğerini de yakında duyarız” açıklamasında bulundu.

Resmi makamların soruşturmaya ilişkin yapacağı açıklamalar beklenirken, dosyanın önümüzdeki günlerde yeni gelişmelere sahne olabileceği kulislerde dile getiriliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

