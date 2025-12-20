Tayyar'ın ardından Küçük! "Büyük bir isim daha var" deyip operasyon sinyali verdi
Ünlü isimler ile medya dünyasından tanınmış kişileri kapsadığı belirtilen uyuşturucu soruşturması, kapsamını giderek genişletiyor. Son olarak Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın ifadeye çağrıldığı yönündeki gelişme, spor ve medya çevrelerinde dikkat çekici bir etki yarattı.
Bu adım, kamuoyunda “Soruşturma daha kimleri kapsayacak?” sorusunu gündeme taşırken, dosyanın ilerleyen aşamalarda yeni isimlere uzanabileceği konuşulmaya başlandı.
AKP'li Şamil Tayyar, geçtiğimiz günlerde TGRT Haber’de katıldığı programda dosyada henüz kamuoyuna yansımayan, etkisi büyük bir ismin daha bulunduğunu iddia ederek tartışmayı alevlendirmişti.
Uyuşturucu operasyonlarında 1 numara kim? Bir tahmin de Cem Küçük’ten geldi
"DİĞERİNİ DE YAKINDA DUYARIZ"
Benzer bir değerlendirme iktidara yakın gazeteci Cem Küçük’ten geldi. Medya Kritik programında konuşan Küçük, soruşturmada adı geçen iki önemli isimden birinin Sadettin Saran olduğunu belirterek, “İki büyük isimden biri Sadettin Saran, diğerini de yakında duyarız” açıklamasında bulundu.
Resmi makamların soruşturmaya ilişkin yapacağı açıklamalar beklenirken, dosyanın önümüzdeki günlerde yeni gelişmelere sahne olabileceği kulislerde dile getiriliyor.