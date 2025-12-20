Tayyar'ın ardından Küçük! "Büyük bir isim daha var" deyip operasyon sinyali verdi

İktidar medyası gazetecileri Cem Küçük ve Şamil Tayyar peş peşe başsavcılığın yapacağı operasyonlar ve ifade alma işlemleri için isim işaret etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde eski AKP Vekili de olan Şamil Tayyar'ın ardından bu sefer Cem Küçük, "Büyük bir isim daha var" diyerek operasyon sinyali verdi.