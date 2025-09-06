Son dakika | Köseler'in tahliyesine yapılan itirazı Ağır Ceza reddetti, üst mahkemeden jet karar geldi

CHP'li Belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yargılandığı davada, Köseler de dahil 12 kişinin tahliyesine karar verilmişti. Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden dün tahliye edilen Köseler için alınan karara savcılık itiraz etti.

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, savcılık mütalaasını açıklamış ve 7 kişinin tahliyesini, 5 kişinin tutukluluğunun devamını talep etmişti. Mahkeme heyeti, sanık savunmalarını, mevcut delil durumunu ve tutukluluk sürelerini dikkate alarak Başkan Alaattin Köseler'in yanı sıra 11 kişinin daha tahliyesine karar vermişti.

Savcılık, mahkemenin verdiği tahliye kararına itiraz etti, Köseler'in tutukluluk halinin devam etmesi talebinde bulundu. 17. Ağır Ceza Mahkemesi savcılığın talebini reddettiği belirti. Üst mahkeme ise savcılığın itiraz talebini kabul etti ve Köseler hakkında tutuklama istedi. Köseler'in yeniden cezaevine gönderileceği ifade edildi.