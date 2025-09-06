Son dakika | Köseler'in tahliyesine yapılan itirazı Ağır Ceza reddetti, üst mahkemeden jet karar geldi

Son dakika | Köseler'in tahliyesine yapılan itirazı Ağır Ceza reddetti, üst mahkemeden jet karar geldi
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Beykoz Belediyesi Alaattin Köseler için verilen tahliye kararına savcılık itiraz etti. 17. Ağır Ceza Mahkemesi Köseler'in tahliyesine yapılan itirazı reddetti. Ancak üst mahkeme tutuklama istedi.

CHP'li Belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yargılandığı davada, Köseler de dahil 12 kişinin tahliyesine karar verilmişti. Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden dün tahliye edilen Köseler için alınan karara savcılık itiraz etti.

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, savcılık mütalaasını açıklamış ve 7 kişinin tahliyesini, 5 kişinin tutukluluğunun devamını talep etmişti. Mahkeme heyeti, sanık savunmalarını, mevcut delil durumunu ve tutukluluk sürelerini dikkate alarak Başkan Alaattin Köseler'in yanı sıra 11 kişinin daha tahliyesine karar vermişti.

Savcılık, mahkemenin verdiği tahliye kararına itiraz etti, Köseler'in tutukluluk halinin devam etmesi talebinde bulundu. 17. Ağır Ceza Mahkemesi savcılığın talebini reddettiği belirti. Üst mahkeme ise savcılığın itiraz talebini kabul etti ve Köseler hakkında tutuklama istedi. Köseler'in yeniden cezaevine gönderileceği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Siyaset
Yusuf Tekin: Dünyada imam hatip tarzında bir model yok isteyen ülkelerle bu modeli paylaşabiliriz
Yusuf Tekin: Dünyada imam hatip tarzında bir model yok isteyen ülkelerle bu modeli paylaşabiliriz
Son Dakika |Köseler yeniden cezaevine girecek! 17. Ağır Ceza reddetti üst mahkeme tutuklama istedi
Son Dakika |Köseler yeniden cezaevine girecek! 17. Ağır Ceza reddetti üst mahkeme tutuklama istedi
CHP'li vekil tek tek hesapladı! Üniversite okuyan yandı masraflar asgari ücret ikiye katladı
Üniversite okuyan yandı masraflar asgari ücreti ikiye katladı