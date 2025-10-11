Saat verildi! Mansur Yavaş açıklama yapacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının “kamu zararına sebebiyet verdiği” iddiası üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden 5’i tutuklanmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istedi.

Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkındaki "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" iddiaları gerekçe gösteren savcılık, soruşturma talep yazısını bakanlığa gönderdi.

SAAT VERİLDİ

“Bizim soruşturulmaktan çekincemiz yok. Bizi defalarca denetlemeye geldiler” diyerek ilk tepkisini veren Yavaş’ın bugün açıklama yapacağı öğrenildi. Sözcü’nün haberine göre Yavaş, 12.00’de kapsamlı bir açıklama yapacak.