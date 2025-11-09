Saadet Partisi İstanbul/Adalar İlçe Başkanı Zinnur Köseoğlu oldu

Saadet Partisi İstanbul/Adalar İlçe Başkanı Zinnur Köseoğlu oldu
Yayınlanma:
Saadet Partisi, İstanbul’un Adalar ilçesinde 7. Olağan İlçe Kongresi’ni gerçekleştirdi. Kongre sonucunda Saadet Partisi Adalar İlçe Başkanlığı görevine Zinnur Köseoğlu seçildi.

Saadet Partisi, İstanbul’un Adalar ilçesinde 7. Olağan İlçe Kongresi’ni gerçekleştirdi. Yapılan seçim sonucunda Adalar İlçe Başkanlığı görevine Zinnur Köseoğlu getirildi.

Kongreye Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, İstanbul İl Başkanı Tuğrul Yalçınkaya ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrede konuşan Mustafa Kaya, bölgesel ve küresel gelişmelere dikkat çekerek şunları ifade etti:

“Kazakistan’ın İbrahim Anlaşmaları’na katılarak İsrail ile normalleşme adımı atması, Akdeniz’deki gerilimler, Ege’deki sorunlar, Gazze’de süren insanlık dramı ve ateşkesin belirsizliği… Baktığımız her yönde ülkemizi etkileyen ciddi tehditlerle karşı karşıyayız. 56 yıllık tarihimize baktığımızda, milletimize zarar veren bir yanlış yaptığımızı kimse söyleyemez. Bugün Saadet Partisi’ne olan ihtiyaç, hem Türkiye hem de bölgemiz için her zamankinden daha belirgindir.”

whatsapp-image-2025-11-10-at-18-58-44.jpeg

Ardından söz alan İstanbul İl Başkanı Tuğrul Yalçınkaya ise Milli Görüş geleneğinin uzun soluklu mücadelesine vurgu yaptı:

“Milli Görüş Hareketi, tam 56 yıldır önce Türkiye’de, ardından tüm dünyada adaletin hâkim olması için çaba gösteriyor. Toplumun özlem duyduğu sosyal barış ve kardeşlik ortamını sağlamak adına bedeller ödeyerek mücadele ettik. Ne zaman yetkiyi aldıysak, ülkemize huzur, birlik ve kalkınma getirdik. Bu onurlu mücadele devam ediyor.”

whatsapp-image-2025-11-10-at-18-58-43-1.jpeg

Kürsüye çıkan yeni başkan Zinnur Köseoğlu Adalar ilçesi için hedeflerini açıkladı.

“Yaşanabilir bir Türkiye hedefi, yaşanabilir bir Adalar’dan başlar. Huzur, adalet ve sevgi en küçük topluluklardan filizlenir. Birlik içinde çalışarak Adalar’ın her sokağında Saadet’in sesi, her gönülde kardeşliğin nefesi duyulacaktır. Kapımız herkese açık olacak.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Siyaset
TBMM'deki 10 Kasım töreninde tepki çeken görüntü: Tanal Anayasa'yı hatırlattı
TBMM'deki 10 Kasım töreninde tepki çeken görüntü: Tanal Anayasa'yı hatırlattı
CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi ve saati açıklandı
CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi ve saati açıklandı
Mithat Sancar: Genel af değil örgüte özel yasa önemli
Mithat Sancar: Genel af değil örgüte özel yasa önemli