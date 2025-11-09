Saadet Partisi İstanbul/Adalar İlçe Başkanı Zinnur Köseoğlu oldu

Saadet Partisi, İstanbul’un Adalar ilçesinde 7. Olağan İlçe Kongresi’ni gerçekleştirdi. Yapılan seçim sonucunda Adalar İlçe Başkanlığı görevine Zinnur Köseoğlu getirildi.

Kongreye Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, İstanbul İl Başkanı Tuğrul Yalçınkaya ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrede konuşan Mustafa Kaya, bölgesel ve küresel gelişmelere dikkat çekerek şunları ifade etti:

“Kazakistan’ın İbrahim Anlaşmaları’na katılarak İsrail ile normalleşme adımı atması, Akdeniz’deki gerilimler, Ege’deki sorunlar, Gazze’de süren insanlık dramı ve ateşkesin belirsizliği… Baktığımız her yönde ülkemizi etkileyen ciddi tehditlerle karşı karşıyayız. 56 yıllık tarihimize baktığımızda, milletimize zarar veren bir yanlış yaptığımızı kimse söyleyemez. Bugün Saadet Partisi’ne olan ihtiyaç, hem Türkiye hem de bölgemiz için her zamankinden daha belirgindir.”

Ardından söz alan İstanbul İl Başkanı Tuğrul Yalçınkaya ise Milli Görüş geleneğinin uzun soluklu mücadelesine vurgu yaptı:

“Milli Görüş Hareketi, tam 56 yıldır önce Türkiye’de, ardından tüm dünyada adaletin hâkim olması için çaba gösteriyor. Toplumun özlem duyduğu sosyal barış ve kardeşlik ortamını sağlamak adına bedeller ödeyerek mücadele ettik. Ne zaman yetkiyi aldıysak, ülkemize huzur, birlik ve kalkınma getirdik. Bu onurlu mücadele devam ediyor.”

Kürsüye çıkan yeni başkan Zinnur Köseoğlu Adalar ilçesi için hedeflerini açıkladı.