Muğla’dan Filistin’e ve Sumud Filosu’na destek yürüyüşü

Muğla Filistin’e Destek Platformu’nun çağrısıyla düzenlenen “Özgürlüğe Yürüyoruz” yürüyüşünde yüzlerce vatandaş, Filistin halkına ve Küresel Sumud Filosu’na destek vermek için bir araya geldi.

Menteşe ilçesindeki Akyol Mevkii’nden başlayan yürüyüş, sloganlar eşliğinde Kurşunlu Meydanı’na kadar devam etti. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan ve her yaştan vatandaşın katıldığı yürüyüşte, “Filistin’e özgürlük” ve “Sumud’a destek” sloganları atıldı.

"İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN BİR SUÇ"

Meydanda yapılan basın açıklamasında, Muğla Filistin’e Dayanışma Platformu adına konuşan Nurkan Boz, İsrail’in saldırılarının insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada, insanlığın vicdanını yaralayan, Gazze’de ve Filistin’de devam eden soykırımı protesto etmek, bu insanlık dramına dikkat çekmek ve Katil İsrail askerlerince zorla alıkonulup hapishanelere konan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine destek olmak için toplandık. Gazze’de 77 yıldır süren işgal, bir imha savaşına dönüşmüştür. İsrail’in uyguladığı abluka, Filistin halkını açlığa, susuzluğa ve ölüme mahkûm etmiştir. Bu soykırım yalnızca Filistin halkına değil, tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur.”

Boz, uluslararası toplumun sessizliğini ve bazı devletlerin İsrail’e verdiği desteği “insanlığın vicdanını yaralayan bir tutum” olarak nitelendirdi.