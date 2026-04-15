Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyon: 12 kişi tutuklandı

Mersin'de Yenişehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyona gözaltına alınan 33 kişiden 12'si tutuklandı.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonların ardı arkası kesilmiyor. 10 Nisan'da Mersin’de Yenişehir Belediyesi’ne yönelik “rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma” iddialarıyla operasyon düzenlendi.

31 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 10 Nisan’daki operasyon sonrası 2 kişi serbest bırakılırken, 31 şüpheli adliyeye sevk edildi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüphelilerden, aralarında Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Civan ve 6 belediye çalışanının da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

TAŞINMAZLARA EL KONULDU

Geriye kalan 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında 29 taşınmaz ve 13 araca el koyma kararı verildiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

