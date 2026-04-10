Son dakika | Mersin Yenişehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Gözaltılar var

Türkiye, son yerel seçimlerde CHP'nin birinci parti olmasının ardından güne belediyelere yapılan operasyonlarla uyanmaya devam ediyor. Bugün operasyonun adresi Mersin Yenişehir Belediyesi oldu.

Son yerel seçimlerde yüzde 62 oy ile CHP tarafından kazanılan belediyeye sabah saat 05.00 sularında operasyon düzenlendi. Operasyonla ilgili detaylar henüz netleşmezken, belediye binasında Terörle Mücadele ekiplerinin arama yaptığı öne sürülüyor.

Son Dakika | Bolu Belediyesi'ne gece yarısı operasyonu!

30 GÖZALTI!

Yenişehir Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonda 31 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı kararı verilenler arasında belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve şirket yetkililerinin olduğu iddia edildi.

Ayrıntılar geliyor...