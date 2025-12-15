Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu: Hiçbir şey bizim gündemimizi değiştirmemeli

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un babası Nadir Ersoy, Üsküdar Meydanı’nda videolu bir açıklama yaptı.

Filistin için eylemlere katıldığını hatırlatan Ersoy, “Bugün yine Gazze'deki soykırıma uğrayan mazlum çocukların kanının hakkını savunmak için geldim. Ama burayı boş buldum” dedi.

"OĞLUM YUSUF GİBİ GÜÇLENEREK ÇIKACAK"

Tutuklanan oğlu için “Onun masumiyetine inanıyorum” diyen ve TRT dizilerinde oyunculuk da yapan Nadir Ersoy, şöyle konuştu:

“Benim oğlum o girdiği hücreden Hz. Yusuf Aleyhisselam gibi güçlenerek çıkacak Allah'ın izniyle. Ama bunları söylemek için gelmedim bu meydana. Hiçbir şey bizim gündemimizi değiştirmemeli, demek için geldim.”

Mehmet Akifgiller "gerçeği"

Ersoy, konuşmasında Gazze gündeminin unutturulmaması gerektiğini vurguladı:

"İster Mehmet Akif olsun, binlerce Mehmet Akif olsun, yüz binlerce Mehmet Akif olsun. Benim bütün evlatlarım ve ben bütün hayatım alemlerin rabbi olan Allah'a kurban olsun"

Ersoy, boykot çağrısında da bulundu:

"Sinemalarda, televizyonlarda Cola reklamları yapılmaya başlandı. Sağda solda siyonist katillerin ürünleri reklam ediliyor. Hiç aldırış etmeden bunları boykot etsinler ve asla gözlerini, ellerini, dillerini, kulak hayatlarını Gazze'den çekmesinler"

"BİZ ALLAH'IN DELİSİYİZ"

Ersoy açıklamasını şu sözlerle tamamladı: