İzmir Meclisi'nde arbede: AKP ve CHP'li üyeler birbirine girdi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP'li ve CHP'li üyeler arasından çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Arbede nedeniyle ara verilen toplantının ikinci oturumunda da arbede devam etti. Bunun üzerine toplantı sona erdi. Oturumun kapanmasının ardından da arbede devam etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 2025 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi için toplandı.

Topaltının birinci oturumunda AKP'li Meclis Üyesi Gizem Akyüz Duman, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde hayatını kaybeden Sabri Kılınç isimli çalışanın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamalar tartışmaya neden oldu.

TARTIŞMADA BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Duman, konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yaşamını kaybeden Kılınç'ın ailesine "yalancı" dediğini iddia etti.

Bunun üzerine CHP'li Meclis üyeleri Duman'a tepki göstererek bunun doğru olmadığını savundu.

Karşılıklı atışma devam ederken AKP'li ve CHP'li meclis üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bazı meclis üyeleri yerlerinden kalkarak birbirlerinin üzerine yürüdü.

TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNDÜ

Üyelerin birbirinin üzerine yürümesiyle tırmanan gerginlik, yerini arbedeye bıraktı.

Arbedenin ardından oturuma kısa süreliğine ara verildi. Birleşimin ikinci oturumunda üyeler arasındaki arbede devam etti.

Görüşmelerin ardından birleşim sona erdi. Bu sırada AKP ve CHP'li üyeleri arasında yeniden arbede yaşandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

