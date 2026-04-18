İmamoğlu'ndan Ataşehir operasyonuna ilk tepki

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyona tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bugün bir kez daha görüyoruz ki, iktidar siyaset yapmayı, halka hizmet etmeyi, milletin iradesine sahip çıkmayı adeta suç saymaktadır" ifadelerini kullandığı açıklamasında, iktidara meydan okudu.

Seçilmiş İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik gece yarısı düzenlenen operasyona ve Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

"İKTİDAR HALKA HİZMET ETMEYİ SUÇ SAYMAKTADIR"

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya X hesabından operasyona ilişkin paylaşım yapan İmamoğlu, "Bugün bir kez daha görüyoruz ki, iktidar siyaset yapmayı, halka hizmet etmeyi, milletin iradesine sahip çıkmayı adeta suç saymaktadır" ifadelerini kullandı.

"NE YAPARSANIZ YAPIN O SANDIK KURULACAK"

İmamoğlu, yayınladığı mesajında, "Ne yaparsanız yapın, sonunda o sandık kurulacak" diyerek bir kez daha iktidara meydan okudu.

İmamoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bir kez daha görüyoruz ki, iktidar siyaset yapmayı, halka hizmet etmeyi, milletin iradesine sahip çıkmayı adeta suç saymaktadır.

Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve çalışma arkadaşlarının gece yarısı operasyonuyla göz altına alınması bunun göstergesidir.

Bilinmelidir ki; bu baskılar, bu gözdağları, bizi bir milim bile geri attırmaz. Çünkü siz aslında birkaç siyasetçiyle, birkaç belediye başkanıyla değil; doğrudan milletin iradesiyle kavga ediyorsunuz. Ve o irade, günü geldiğinde sandıkta mutlaka hükmünü verecektir.

Ne yaparsanız yapın, sonunda o sandık kurulacak, pusulada milletin adayı da, milletin destek vereceği parti de olacak. Hodri meydan!"

GECE YARISI OPERASYONU YAPILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılı tarafından, Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gece yarısı düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Adıgüzel yaptığı ilk açıklamada "Bu yaşadıklarımız tamamen siyasidir ve itibar suikastıdır. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak ve biz tekrar buluşacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

