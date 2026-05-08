Hizbullah yöneticilerinin kırmızı bülten kararı kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinden çıkarıldığı iddia edilen Hizbullah hükümlüleri Edip Gümüş ve Cemal Tutar üzerinden iktidara yüklenen CHP’li Murat Bakan, “Hizbullah ile yürütülen, bilmediğimiz bir süreç mi var?” diyerek Adalet Bakanlığı’na tepki gösterdi.

Hizbullah terör örgütünün önde gelen isimlerinden Edip Gümüş ile Cemal Tutar’ın, İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinden çıkarıldığı öne sürüldü. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, tahliye edilen iki isim hakkında “Domuz bağı vahşetinin failleriydi. Manzaraya bakın Ekrem İmamoğlu, gazeteciler cezaevinde, Hizbullah’ın liderleri ise serbest" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Gümüş ve Tutar, Hizbullah ana davasında yargılanırken tahliye edilmiş, daha sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay’ın cezaları onamasının ardından haklarında yakalama kararı çıkarılmış ancak izlerine ulaşılamamıştı. 20 milyon lira ödülle aranan iki ismin neden listeden çıkarıldığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Murat Bakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Öcalan, Murat Karayılan PKK için neyse, Edip Gümüş ve Cemal Tutar da Hizbullah için odur. İçişleri Bakanlığının 20 milyon lira ödül koyduğu, kırmızı bültenle aranan iki firari terör örgütü lideri, 183 cinayetin işlendiği Hizbullah ana davasında ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan, Yargıtay’ca cezası onanmış iki isim…

GAFFAR OKKAN VURGUSU

Adalet Bakanı Akın Gürlek’e de seslenen Bakan, “Yeni bir süreç mi başladı? Bizim bilmediğimiz, kamuoyunun bilmediği, Hizbullah’la yürüttüğünüz bir süreç mi var? Hizbullah mağdurlarının, Gaffar Okkan’ın yakınlarının yüzüne nasıl bakacaksınız?” dedi.

TAHLİYE EDİLMİŞLERDİ

Cemal Tutar ve Edip Gümüş, Hizbullah ana davası sürerken tahliye edilen isimler arasında yer almıştı.

KONCA KURİŞ DETAYI

Müslüman feminist kimliğiyle tanınan Konca Kuriş de Hizbullah’ın hedef aldığı isimlerden biri olmuştu. 1998 yılında Mersin’de evinin önünde kaçırılan Kuriş’in cansız bedeni, 2000 yılında Konya’da Hizbullah’a ait bir evin bodrumunda, üzerine beton dökülmüş halde bulunmuştu. Olay kapsamında tutuklanan bazı isimlerin daha sonra Cumhurbaşkanlığı kararıyla tahliye edildiği ifade edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

