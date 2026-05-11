CHP'nin 'Güle güle' dediği Burcu Köksal: AKP'ye geçiyorum içim rahat

CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AKP'ye geçeceğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde AKP'ye geçeceği iddialarıyla Ankara kulislerini alevlendiren Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AKP'ye geçeceğini duyurdu.

TV100'de yer alan habere göre; Köksal, salı günü AKP'ye katılacağını açıkladı.

"AKP'YE KATILIYORUM İÇİM ÇOK RAHAT"

CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaklaşık 45 dakika görüştüğünü belirterek şunları söyledi:

"AKP'ye yarın katılıyorum, içim çok rahat. CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı."

"Ben hizmetlerime devam edeceğim, devletim ve milletim için işimi yapacağım. Benim için aslolan kente hizmettir." diyen Köksal iddiaya göre sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızla 45 dakika görüşme yaptım. Cumhurbaşkanımız birlikte siyaset yapacağımızı söyledi. Ben de kendisine "Hep sizin karşınızda oldum CHP'deyken ama artık o CHP kalmadı. Bu CHP bizim CHP'miz değil" dedim."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

