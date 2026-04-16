CHP'den trafik cezaları ile ilgili kanun için AYM'ye başvuru

Trafik cezaları ile düzenlemeleri içeren Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Anayasa Mahkemesine taşındı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın; söz konusu kanunun yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

"BU CEZALAR TRAFİK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA AMACINDAN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR"

Başvuru dilekçesini sunmasının ardından gazetecilere konuşan Günaydın, "Hiç şüphe yok ki kamu ve devlet, trafik güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri alacaktır. Bu önlemler caydırıcı olmak zorundadır ancak öldürücü olmamalıdır. Oysa bu cezalar, trafik güvenliğini sağlama amacından uzaklaştırılmıştır" dedi.

"Bir süreci ceza toplama faaliyetine dönüştürürseniz, bunun toplumsal barışa yararı değil, olsa olsa zararı olur. Kamu düzenini de bozucu etkisi olur" ifadelerini kullanan Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2025 yılında 55 milyar TL’lik trafik cezasının bütçeye konulması öngörülmüş. Geçen sene 55 milyar TL olan hedefi, bu sene bütçeye 93 milyar TL olarak koydular. İlk 3 ayda ne kadar ceza kesti devlet? 66 milyar TL. Siz bütün bir yıl için 93 milyar TL hedef koyuyorsunuz, bunun 66 milyar TL’sini ilk 3 ayda topluyorsunuz. Trafik yasası çıktıktan sonra yüzde 37 daha fazla trafik cezası kesilmeye başlandı. Aklınıza estiği gibi ceza koymayın. Ölçülülük ilkesinden ayrılmayın. Vatandaşı suç işlemekten caydırın ama öldürmeyin."

Günaydın ayrıca, üst düzey kamu yöneticilerinin atamasını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin de yürürlüğünün durdurulması ve iptali için başvurduklarını belirtti. (DHA)