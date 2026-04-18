CHP'den Ataşehir Belediyesi önüne çağrı!

İstanbul’da Ataşehir Belediyesi’ne yönelik gece yarısı düzenlenen operasyonda aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun ardından Adıgüzel’den ilk açıklama geldi. Açıklamasında “kamucu belediyecilik anlayışıyla” Ataşehir halkına hizmet ettiğini belirten Adıgüzel, gözaltı sürecinin “haksız ve hukuksuz” olduğunu savundu.

Adıgüzel, bugün açılması planlanan Atatürk Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya gelmeyi hedeflediğini ifade ederek, “Çeşitli iftiralar nedeniyle bugün sizlerden uzaktayım” dedi. Ataşehir halkının kendisini iyi tanıdığını dile getiren Adıgüzel, yaşananların “siyasi” olduğunu ve bir “itibar suikasti” niteliği taşıdığını öne sürdü. “Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak ve biz tekrar buluşacağız” değerlendirmesinde bulundu.

CHP'DEN BELEDİYE ÖNÜNE ÇAĞRI

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı da konuya ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden bir çağrı yaptı. Açıklamada, “Bu abluka dağıtılacak” ifadelerine yer verilerek, Adıgüzel’e destek amacıyla vatandaşlar saat 17.00’de Ataşehir Belediyesi önünde toplanmaya davet edildi.