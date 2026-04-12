Cemal Enginyurt Lüksemburg'taki yat limanından Akın Gürlek'e seslendi: Cevap sırası sende!

Yayınlanma:
CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Lüksemburg seyahatinde Schengen Marina'ya giderek, limandaki yatların önünde video çekerek, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslendi. Enginyurt, CHP Lideri Özgür Özel'in, Gürlek hakkındaki iddialarını hatırlatarak, "İşte Lüksemburg'daki yat limanı... Yatlar burada... Akın Gürlek nerede? Özgür Özel, sordu. Artık cevap sırası Akın Gürlek'te." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki, "Lüksemburg'da bir yat limanında yatı olduğu" iddiasını Lüksemburg'ta yeniden gündeme getirdi.

ÖZEL'İN İDDİALARINI HATIRLATARAK GÜRLEK'E SESLENDİ

Enginyurt, Lüksemburg seyahati sırasında Schengen Marina'ya giderek, limanda bulunan tekne ve yatların önünden çektiği videoda Özgür Özel'in iddialarını hatırlatarak Akın Gürlek'e seslendi.

Cemal Enginyurt, Özel'in Lüksemburg iddiasının üzerine AKP'lilerin "Lüksemburg'ta deniz olmadığı" yönündeki açıklamalarını da hatırlatarak, "Yıktılar ortalığı...'Lüksemburg'da deniz mi var? Özgür Özel'i kandırmışlar. Lüksemburg'da yat ne arasın?' Şu an Lüksemburg'dayız, Schengen Marina'dayız. Bakın, işte Lüksemburg'daki yat limanı... Yatlar burada..." ifadelerini kullandı.

Cemal Enginyurt, çektiği videoda şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel, Akın Gürlek'in Lüksemburg'da yatı var demişti. Yıktılar ortalığı... 'Lüksemburg'da deniz mi var? Özgür Özel'i kandırmışlar. Lüksemburg'da yat ne arasın?' Şu an Lüksemburg'dayız, Schengen Marina'dayız. Bakın, işte Lüksemburg'daki yat limanı... Yatlar burada... Akın Gürlek nerede? Özgür Özel, sordu. Artık cevap sırası Akın Gürlek'te... Bu marinada yatın var mı, yok mu söyleyeceksin, ispat edeceksin. Özgür Özel'e hakaret eden küçük beyinliler; hani 'Lüksemburg'da yat limanı yok diyordunuz ya Lüksemburg'da yat ne arasın, deniz mi var' diyordunuz. Bakın, Lüksemburg'da yat limanında her çeşit yat var. Ama sizde CHP düşmanlığından başka hiçbir şey yok.

Yani sormuyorsunuz, 'bir devlet memuru nasıl bu maaşla bu kadar daire alır, bu kadar dedikoduya muhatap olur ve niye cevap vermez' demiyorsunuz, o Adalet Bakanı'nın ağzıyla abisi Recep Tayyip Erdoğan 'Sen Özgür Özel'i muhatap alma' demiş. Siz de mi Özgür Özel'i muhatap almamak için susuyorsunuz? İşte Lüksemburg, işte Schengen, marina ve işte yatlar. Sıra sende Akın Gürlek."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

