Buğra Gökce'den Adem Soytekin'in 'ring aracı' iddiasına yanıt

Tutuklu İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, 92'si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın bugünkü duruşmasında, "itirafçı" Adem Soytekin'in cezaevi nakil aracına ilişkin iddialarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gökce, "Azami derecede itidal gösterdim; herhangi bir karşılık vermedim ve tek bir kelime dahi sarf etmedim" dedi. Jandarma tarafından düzenlenen tutanaklarda isminin geçmediğini hatırlatan Gökce’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün gerçekleşen duruşma sırasında ismimin karıştırıldığı olayla herhangi bir ilgim bulunmamaktadır. Geçtiğimiz Salı akşamı cezaevine nakil sırasında, cezaevi nakil aracının 2 izole kabininden ön kabininde tahminimce 4-5 kişi vardı ve kendi aralarında sohbet etmekteydiler. Ben ise penceresiz arkadaki izole kabinde tek başıma bulunmam nedeniyle psikolojik olarak olumsuz etkilenmemek için dikkatimi bir evraka yöneltmiş durumdaydım. Arka kabinde olduğum için sadece sesleri duyabiliyor, konuşmaları seçemiyordum.

"ŞAHSIN YÜKSEK SESLE KÜFÜRLÜ İFADELER KULLANDIĞINI İŞİTTİM"

Kabinlerin dış kısmında bulunan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı belirtilen bir şahsın, ön kabindeki konuşmaları duyduğu ve bu konuşmalar arasında adımın geçtiğine ilişkin bazı beyanlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Ancak açıkça ve tekrar ifade etmek isterim ki, bulunduğum izole kabin nedeniyle söz konusu konuşmaları duymam mümkün olmamıştır. Yalnızca anılan şahsın yüksek sesle küfürlü ifadeler kullandığını işittim.

İPA Başkanı Buğra Gökce

"TEK BİR KELİME DAHİ SARF ETMEDİM"

Olası bir provokasyona mahal vermemek adına azami derecede itidal gösterdim; herhangi bir karşılık vermedim ve tek bir kelime dahi sarf etmedim. Cezaevi nakil aracı kamera kayıtları incelendiğinde, tarafımın tek başına bir kabinde bulunduğu ve herhangi bir sözlü müdahalede bulunmadığı açıkça görülecektir.

Jandarma tarafından düzenlenen tutanaklarda da ismimin yer almadığını, tutanaklarda adı geçen kişilerden ikisini daha önce tanımadığımı, aramızda herhangi bir geçmiş ilişki ya da husumet bulunmadığını özellikle belirtmek isterim. Sayın Kapki’yi ilk kez ilk tutuklandığımızda nezarethanede, Sayın Soytekin’i ise yine ilk kez duruşmalar başlayınca mahkeme salonunda görmüş bulunmaktayım. Bunun dışında, adımın geçtiği herhangi bir konuşma ya da tartışmanın tarafı olmadım, hiç kimseye yönelik hakaret veya küfür içeren bir ifade kullanmadım.

Hayatı boyunca hiç kimseye karşı kaba veya kırıcı bir üslup kullanmamış bir kişi olarak, bu tür bir olayla ilişkilendirilmekten ve kamuoyunun bu yönde yanıltılmasından derin üzüntü duymaktayım.

Buna rağmen, ismimin bu şekilde anılması ve tarafıma isnatta bulunulması nedeniyle, ilgili beyanlarda bulunan kişiler hakkında tüm hukuki haklarım saklıdır.

Mahkeme sırasında bu hususlara ilişkin açıklama yapmak üzere söz talebim kabul edilmediğinden, işbu açıklamayı kamuoyunu bilgilendirme amacıyla yapma gereği doğmuştur."

NE OLMUŞTU?

İBB Davası duruşmasında itirafçı Adem Soytekin, Murat Kapki’nin kendisine yaşanan süreçle ilgili bir film çekmeyi planladıklarını söyleyerek rol teklif ettiğini ancak kendisinin bu teklifi reddettiğini belirtti.

Akşam saatlerinde cezaevine dönüş yolunda aynı nakil aracına bindiklerini ifade eden Soytekin, Kapki’nin araçtaki diğer kişilere film teklifinden bahsetmesi üzerine Buğra Gökce’nin kendisine küfrettiğini öne sürdü.

Soytekin ayrıca, aileler arasında yeni bir husumet doğmaması adına ifadelerindeki küfürlü kısımların sansürlenerek kayda geçirilmesini talep etti.