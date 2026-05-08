Bahadır Yenişehirlioğlu'nun dansı AKP'lileri de rahatsız etti! Saatinin fiyatını ifşa ettiler

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun Akhisar Kitap Günleri’nde Dombra eşliğinde dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti. AKP’ye yakın isimlerin de eleştirdiği görüntüler sonrası Yenişehirlioğlu’nun kolundaki saatin fiyatı gündem oldu. İktidar yanlısı Emre Erciş, saatin 500 bin TL değerinde olduğunu öne sürdü.

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun Akhisar Kitap Günleri’ndeki görüntüleri sosyal medyada tartışma yarattı. Yenişehirlioğlu’nun dans ettiği görüntüler AKP'lilerin de tepkisini çekti. AKP'liler, Yenişehirlioğlu’nunvideosunu paylaşıp eleştirdi.

AKP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun katıldığı etkinlikteki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Yenişehirlioğlu’nun tavırları ve dans ettiği anlar çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi.

Yenişehirlioğlu, 6 Mayıs’ta düzenlenen Akhisar Kitap Günleri programına katıldı. Etkinlikte Dombra eşliğinde dans eden Yenişehirlioğlu’nun görüntüleri kısa sürede yayıldı.

Eski AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci de görüntülere tepki gösterdi. Birinci, Yenişehirlioğlu’nun videosunu paylaşarak şu ifadeyi kullandı: “Tek başına bu karşılamalara devam ederse yüzde -5 götürüsü garanti. Kusura bakmayın izleyince dayanamadım”

İktidar yanlısı Zeki Bahçe de X hesabından paylaşıp, "Bu ne yapıyor" diyerek tepki gösterdi.

AKP'li birçok kişi Yenişehirlioğlu’nun dans ettiği görüntülere eleştiriler getirdi.

SAATİ YANDAŞ İFŞA ETTİ

“Payitaht Abdülhamid” dizisinde Tahsin Paşa karakteriyle tanınan Yenişehirlioğlu’nun, dans ettiği sırada kolunda pahalı bir saat bulunduğu görüldü.

İktidar yanlısı Emre Erciş, X hesabından Yenişehirlioğlu'nun saatini ifşa etti. Erciş, "Yoksa kolundaki 500 BİN TL'lik Cartier Large Stainless Steel Santos de Cartier Watch 39mm mi?" dedi.

Yenişehirlioğlu daha önce de 3 milyon lira değerindeki Audemars Piguet ve 895 bin liralık Rolex marka saatleriyle gündeme gelmişti. AKP’li vekilin toplam kaç saate sahip olduğu ise bilinmiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

