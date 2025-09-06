Milas'taki kazada Ozan Oğul ve Ali Kıvanç öldü

Milas'taki kazada Ozan Oğul ve Ali Kıvanç öldü
Yayınlanma:
Muğla'nın ilçesi Milas’ta meydana gelen kazada 2 genç hayatını kaybetti.

Muğla'nın Milas ilçesinin Kıyımışlacık Mahallesi Üçyol Mevkiisi'nde bir otomobil şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Marmaris Manşet'teki habere göre; otomobildeki Ozan Oğul ve Ali Kıvanç'ın kaza yerinde öldükleri belirlendi.

Kazanan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın şarampole devrilmesiyle meydana geldiği belirtildi.

whatsapp-image-2025-09-06-at-14-36-18.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

