Milas'taki kazada Ozan Oğul ve Ali Kıvanç öldü
Muğla'nın ilçesi Milas'ta meydana gelen kazada 2 genç hayatını kaybetti.
Muğla'nın Milas ilçesinin Kıyımışlacık Mahallesi Üçyol Mevkiisi'nde bir otomobil şarampole yuvarlandı.
Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi.
Marmaris Manşet'teki habere göre; otomobildeki Ozan Oğul ve Ali Kıvanç'ın kaza yerinde öldükleri belirlendi.
Kazanan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın şarampole devrilmesiyle meydana geldiği belirtildi.