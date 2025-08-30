Ereğli'de kaza: Başkan çifti öldü

Ereğli'de kaza: Başkan çifti öldü
Yayınlanma:
Konya'da devrilen hafif ticari araçtaki çift öldü.

Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Tahir Başkan idaresindeki 16 AUJ 287 plakalı hafif ticari araç, Kuzukuyu Kavşağı'nda şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü ile araçtaki eşi Halime Başkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazesi hastane morguna götürüldü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

