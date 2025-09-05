Boğulan arkadaşını kurtarmak için Kızılırmak'a girdi ikisi de boğuldu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Kızılırmak'a düşen genç ve onu kurtarmaya çalışan arkadaşı boğuldu.

İddiaya göre, Doğanay Mahallesi Ölüdeniz mevkisinde nehir kenarına gelen iki arkadaştan Bülent Çağman (27), dengesini kaybederek suya düştü.

İbrahim Yaktu (31) da arkadaşını kurtarmak için suya girdi. İki arkadaş, bir süre sonra gözden kayboldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Bahşılı Belediyesi itfaiyesi ve Kırıkkale Su Altı Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Çağman ve Yaktu'nun cesedi ırmaktan çıkarıldı.

Cesetler, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.