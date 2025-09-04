Amasya'da feci kaza: 1 kişi öldü 3 kişi yaralı

Amasya'da, otomobilin bariyerlere çarptığı kazada araçtan fırlayan Mustafa Sefa Çapkın (22) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Amasya'da Helvacı Mahallesi'nde K.Y. yönetimindeki 05 ADJ 453 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundaki bariyere çarptı. Kazada sürücü ile beraber M.C.E., B.E. ve araçtan savrulan Mustafa Sefa Çapkın, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mustafa Sefa Çapkın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

