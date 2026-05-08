Yaz öncesi kritik uyarı! O kremler hastanelik ediyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, sahte ve yanlış güneş koruyucu kullanımının ciddi cilt problemlerine yol açtığını belirtti. Bu tür ürünler nedeniyle hastaneye başvuran vakalarla karşılaştıklarını ifade etti.

Özkol, güneş koruyucu tercihinde dermokozmetik ve dermatolog önerili ürünlerin seçilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu ürünlerin güvenilir şekilde temin edilmesi için mutlaka eczanelerden satın alınmasını tavsiye ettiklerini söyledi.

"BAZI HASTALARIMIZI YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ETMEK ZORUNDA KALDIK"

Güneş kremi kullanılmadığında hem erken yaşlanma hem de ciltte lekelenme şikayetlerinin arttığını dile getiren Özkol, şöyle konuştu:

"Yaza girdiğimiz bu süreçte, özellikle güneşin dik geldiği saatler olan 10.00 ile 15.00 arasında mümkünse doğrudan güneş altında kalmayalım ancak kalınacaksa da mutlaka güneş kremi kullanalım.

Geçen yıl aktarlardan veya internetten alınan, doktor önerisi olmayan kozmetik ürünler nedeniyle ciddi sorunlar yaşadık. Hatta bazı hastalarımızı yoğun bakımda tedavi etmek zorunda kaldık. Halen bu hastaların cilt lekelerini tedavi etmeye çalışıyoruz."

"DOKTORUN ÖNERDİĞİ KREMLERİ KULLANALIM"

Güneş kreminin cildin korunmasında önemli bir faktör olduğunu anlatan Özkol, şunları kaydetti:

"Ürünleri eczaneden alalım ve doktorun önerdiği kremleri kullanalım. Aktardan veya internetten alınan ürünleri kullanıp cildimizi riske atmayalım. SPF (güneş koruma faktörü) 30 ve üzeri ürünler yeterli koruma sağlar. Bu nedenle 90 ya da 100 faktör gibi çok yüksek değerlerin peşine düşmeye gerek yok.

Güneş kremi seçerken cilt tipine uygun ürünler tercih edilmeli ve bu konuda dermatoloğun önerileri dikkate alınmalıdır. Daha ucuz bir ürün tercih etmeye çalışırken çok daha büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Şu an 2-3 hastamız, izotretinoin ve asitretin gibi güçlü ilaçlar kullanmak zorunda kaldı."

"İNTERNETTEN ALINAN KREMLERDEN UZAK DURALIM"

Sahte ve yanlış ürün kullanımının ciltteki zararlarından da bahseden Özkol, dermatoloğun önerisiyle güneş kremi ve leke tedavisi ürünlerinin kullanılması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: