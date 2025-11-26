Laboratuvarda oluşturulan insan beyinleri dehşete düşürüyor

Laboratuvarda oluştrulan minyatür insan beyinleri olan beyin organoidleri bilim insanları tarafından deneylerde kullanılabilir ancak bazı insanlar bu fikirden dehşete düşüyor.

Daha spesifik olarak, organlarımızın işlevini taklit etmek için kök hücrelerden büyütülen küçük bir insan dokusu kütlesi olan bir tür organoiddi ve en önemlisi, hastalıkları ve tedavi için yeni ilaçları incelemek için bir test yatağı olarak hizmet ediyordu.

Laboratuvarda yetiştirilen bu beynin ve diğer benzer organoidlerin varlığı, bazı bilim insanlarını bu küçük beyinlerin gelecekte bilinçli hale gelebileceği konusunda spekülasyon yapmaya yöneltti ; esasen bir petri kabında bulunan bir çorba kaşığı insan duyarlılığı gibi. Bu da elbette çok büyük etik sonuçlar doğuruyor ve birçok insanı rahatsız ediyor.

Bu durum, Live Science tarafından yakın zamanda yapılan bir anketle doğrulandı . Ankete 657 okuyucu şu soruya yanıt verdi: "Beyin organoidleri bilinçli hale gelirse, üzerlerinde deney yapmalı mıyız?"

Yaklaşık %23'ü ise bu fikre karşı çıktı ve bunun hiçbir etik gerekçesi olmayacağını söyledi. İlkel de olsa, minyatür bir bilinçli insan beyni, düşünme ve acı ve korkuyu hissetme yeteneğine sahip olabilir.

Katılımcıların yüzde 25'i ise bilim insanlarının duyarlı organoidler üzerinde test yapmaması gerektiğini ancak bilinçsiz organoidler üzerinde çalışmanın herhangi bir farkındalık belirtisi olup olmadığı takip edildiği sürece sorun olmadığını söyledi.

Okuyucuların yüzde 22'si bilinçli organoidler üzerinde deney yapmanın sorun olmadığını ancak refahlarını düzenleyen düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söylerken, yüzde 19'u bu organizmaların kullanımına ilişkin mevcut kurallarda herhangi bir değişikliğe gerek olmadığını belirtti. Geri kalanlar ise bu soru hakkında kararsızdı.

Bir nebze olsun duyarlılığa sahip bir beyin organoidine doğru ne kadar yol kat ettiğimiz henüz belli değil ancak bu olasılığa doğru adım adım ilerlediğimizi hissediyoruz; organoidler üzerinde yapılan önceki deneyler daha basitti ve şimdi, John Hopkins çalışmasında olduğu gibi, araştırmacılar beyin dokusunun farklı kısımlarını birbirine bağlayan daha karmaşık organoidler oluşturabiliyorlar. Buradan, laboratuvarda yetiştirilen tüm bu nöronlardan bir düşüncenin fışkırdığını hayal etmek çok da zor değil.