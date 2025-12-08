1978’den bu yana dördüncü vaka: Adam böbrek naklinden sonra kuduzdan öldü

1978’den bu yana dördüncü vaka: Adam böbrek naklinden sonra kuduzdan öldü
Yayınlanma:
Böbrek nakli yapılan bir hasta , Ocak 2025'te Ohio'daki bir hastanede, hastalıkla belgelenmiş hiçbir teması olmamasına rağmen, ameliyatından sadece birkaç hafta sonra kuduzdan öldüğünde tıbbi bir gizem ortaya çıktı .

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) yaptığı detaylı bir araştırma, sebebi ortaya çıkardı: Michigan'lı adamın donör böbreği ölümcül virüsle enfekte olmuştu . Bu, ABD'de 1978'den beri organ nakli yoluyla kuduzun bulaştığı dördüncü vakaydı.

CDC, bu vakanın, bağışçının hayvanlarla temas geçmişi olan nakil ekipleri için daha güçlü bir rehberliğe ihtiyaç olduğunu vurguladığını belirtiyor.

Kuduz, enfekte hayvanların tükürüğü yoluyla, çoğunlukla ısırık veya çizik yoluyla yayılan viral bir patojendir. İnsanlar da dahil olmak üzere tüm memelileri enfekte edebilen hastalık, belirtiler ortaya çıktıktan sonra neredeyse her zaman ölümcüldür; dünya çapında 50'den az hayatta kalma vakası belgelenmiştir ve tıp uzmanları, aşırı önlemlere rağmen hastaları hayatta tutmayı nadiren başarmıştır .

rabies-virus-header.jpg

Dünya genelinde bulaşma en çok köpek ısırıklarından kaynaklanır ancak enfekte herhangi bir memeli de hastalığı bulaştırabilir. Bu vakadaki bağışçı, Idaho'lu bir adamdı ve Ekim ayı sonlarında bir kokarca tarafından tırmalandıktan yaklaşık beş hafta sonra, Aralık 2024 başlarında geçirdiği varsayılan kalp krizinin ardından tepkisiz bulunmuştu.

O sırada kimse kuduzdan şüphelenmiyordu. Bu nedenle adam organ bağışçısı olduğu için kalbi, akciğerleri, sol böbreği ve korneaları alındı.

Böbreği aldıktan yaklaşık beş hafta sonra, Michigan'lı hastada kuduzla uyumlu semptomlar gelişti. Doktorlar, hastanın tükürük, deri ve diğer sıvı örneklerini CDC'ye gönderdi ve bazı örneklerde kuduz virüsü RNA'sı tespit edildi.

Alıcının hayvanlara maruz kalma geçmişi olmadığı için araştırmacılar tekrar donöre yöneldi. Idaholu adamın saklanan serum örneğinde kuduz antikorları negatif çıktı , ancak böbreğinin arşivlenmiş biyopsisinde kuduz virüsü RNA'sı pozitif çıktı ve bu da organın enfeksiyon kaynağı olduğunu doğruladı.

Michigan'daki alıcı hastaneye kaldırıldıktan sonraki yedinci günde hayatını kaybetti, ancak başka hayatları kurtarmış olabilir. Donörün kalbi ve akciğerleri Maryland'deki bir araştırma tesisinde eğitim için kullanılmış ve risk oluşturmamıştı ancak üç hastaya donörün kornealarından kornea nakli yapılmıştı.

Doktorlar nakledilen korneaları hemen çıkarıp hastalara, belirtiler ortaya çıkmadan önce uygulanan bir aşıya ek olarak, son derece etkili bir Maruziyet Sonrası Profilaksi (PEP) tedavisi uyguladılar.

Halk sağlığı yetkilileri, hem bağışçının hem de böbrek alıcısının 357 olası temaslısını değerlendirdi. Sağlık çalışanları, toplum temaslıları ve kornea alıcıları da dahil olmak üzere toplam 46 kişiye PEP tedavisi önerildi.

Olayların dizilimi, mevcut bağışçı sistemindeki bir zaafı gözler önüne seriyor. Bağışçının risk değerlendirme görüşmesinde kokarca tırmalaması belgelenmiş olsa da, semptomları kuduzla uyumlu olarak değerlendirilmemişti, bu nedenle kokarcayla karşılaşması, böbrek alıcısı da ölene kadar test edilebilir bir kuduz riski olarak gündeme getirilmemişti.

Bağışçı organlarda kuduz testi rutin bir uygulama olmadığından ve kimse alarm vermediğinden, nakiller planlandığı gibi gerçekleşti.

Kuduzun bulaşmasından sonra belirtiler ortaya çıkması haftalar hatta aylar sürebilir. CDC, potansiyel olarak maruz kalmış bağışçılara karşı çok daha dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.

Kuruluş raporunda , "Potansiyel bir donör, özellikle akut ensefalopati hastası olan biri , bir önceki yıl içerisinde kuduza yatkın bir hayvan tarafından ısırılmış veya tırmalanmışsa, nakil ekipleri kuduz riskini belirlemek için halk sağlığı yetkililerine danışmayı düşünmelidir" ifadeleri yer alıyor .

"Kuduz şüphesi olan bir donörden organ veya doku nakledilmişse, risk değerlendirmesi tanı testlerini hızlandırarak, klinik olarak uygun görüldüğünde eksplantasyon yapılmasını sağlayarak ve alıcılara ve diğer temaslılara PEP uygulanmasını sağlayarak hayat kurtarabilir."

Kaynak: cdc.gov/

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Sağlık
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
Melatonin kalp yetmezliği riskini artırıyor mu? Yeni çalışma şaşırtıcı bağlantıyı ortaya çıkarıyor
Melatonin kalp yetmezliği riskini artırıyor mu? Yeni çalışma şaşırtıcı bağlantıyı ortaya çıkarıyor