İktidarın en düşük emekli maaşının 20 bin lira olmasına ilişkin önerisi AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla yasalaştı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli bu ücreti sefalet ücreti olarak tanımlamıştı.

Bahçeli’nin “sefalet ücreti” sözünden sonra iktidarın en düşük emekli maaşını 20 bin liranın üzerine çıkarması beklentisi oluşmuştu.

Ancak AK Parti’den de MHP’den de bu ücretin artırılması yönünde bir öneri gelmedi.

Bahçeli’nin sözü havada kaldı.

Sefalet ücreti resmileşti.

CHP ise en düşük emekli aylığının en az asgari ücret kadar olmasını öneriyordu.

CHP’nin önerisi iktidar tarafından kabul görmedi.

İktidarın, en düşük maaşı alan emeklilere asgari ücreti bile çok görmesi “sefalet içinde yaşamaya devam edin” anlamına geliyor.

Asgari ücret, bir kişinin yaşamını asgari düzeyde sürdürebilmesi için belirlenen ücrettir.

Asgari ücretle çalışan vatandaş ancak zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır.

Ancak 28 bin 75 lira olan asgari ücretle zorunlu ihtiyaçları bile karşılamak, bugünkü enflasyon koşullarında mümkün değil.

Düşük maaş alan emekliler ve asgari ücretliler bulabilirlerse ikinci bir işte çalışıyorlar.

İnşaatlarda çalışan, gece bekçilik yapan, hafta sonları kurye olarak çalışan asgari ücretliler ve düşük maaş alıp da yaşı müsait olan emekliler var.

Belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücret açlık sınırının 2 bin lira altında.

20 bin lira olarak belirlenen en düşük emekli aylığı ise açlık sınırının 10 bin lira altında kalıyor.

Bu gerçek ortadayken iktidar sözcüleri, Türkiye’nin makro ekonomik dengeleri ilerledikçe, imkanlar artıkça bu ücretlerin yeniden değerlendirileceği açıklamaları yapıyor.

Ucu açık bir ifade bu.

Ne zaman değerlendirileceği belli değil.

Türkiye’nin imkanlarının ne zaman ve nasıl artacağı da belli değil.

İktidar, asgari ücreti ve en düşük emekli maaşını belirlerken gerçek enflasyonu dikkate almadı.

TÜİK’in hesapladığı enflasyon yüzde 31 düzeyinde.

İTO’ya göre ise enflasyon aylık yüzde 1,23, yıllık 37,68 oldu.

ENAG’ın yaptığı çalışmaya göre ise yıllık enflasyon yüzde 56 oranında.

Türkiye’de en gerçekçi enflasyonu belirleme çalışmasını ENAG’ın yaptığı ekonomist bilim insanlarının çoğunluğu tarafından kabul ediliyor.

ENAG’ın oranları dikkate alınırsa en düşük maaş alan işçi emeklilerine yapılan yüzde 18 oranındaki zam çok düşük kalıyor.

İktidar açısından bu maaş artışı oranıyla övünülecek bir artış değil.

En düşük maaşı alan emeklinin ve asgari ücretlinin özellikle kirada oturuyorsa geçinmesi mümkün değil.

Özellikle büyük kentlerin çevre mahallerinde bile kiralar evin durumuna göre 10 bin ile 15 bin liradan başlıyor.

En düşük maaşı alan emeklilerin olanakları varsa ailelerinden yardım almadan ay sonunu getirmeleri olanaksız.

İktidarın emekliye ve asgariye ücretliye verdiği değer bu kadar.